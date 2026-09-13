FC Bayern Munchen, berita dan rumor: Vincent Kompany tiba-tiba memberi harapan kepada bintang yang tersisih

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FC Bayern Munchen, rumor: FC Barcelona disebut sudah tidak lagi berutang kepada Bayern

Beberapa hari lalu, FC Barcelona merilis laporan keuangannya, yang menunjukkan bahwa lebih dari 11 juta euro dari biaya transfer untuk Robert Lewandowski masih belum dibayarkan sebagai liabilitas jangka pendek. Lewandowski, yang sejak musim ini bermain untuk Chicago Fire di MLS, pindah dari Bayern ke Barcelona pada 2022 dengan biaya transfer dasar 45 juta euro, dengan klub Katalan menyepakati pembayaran transfer secara mencicil.

Namun, klub Munchen itu disebut sudah menerima cicilan terakhir tersebut. Menurut informasi dari kepala sepak bola Bild, Christian Falk, juara Spanyol itu berarti sudah tidak lagi berutang kepada klub Munchen untuk Lewandowski. Sebaliknya, Barcelona disebut sempat meminjam uang dari sebuah bank, yang kemudian digunakan untuk membayar FCB. Kini, tagihan dari bank itu jatuh tempo.

FC Bayern, berita: Uli Hoeneß menelepon pelatih FCA Manuel Baum

FC Augsburg memang kembali kehilangan posisi puncak klasemen setelah gol penyama kedudukan telat Bayer Leverkusen membuat skor menjadi 2-2 pada pekan ketiga Bundesliga, tetapi tim Schwaben dari Bayern itu masih belum terkalahkan dan tengah melaju pesat di bawah pelatih Manuel Baum.

Bahkan sebelum laga melawan Leverkusen, pelatih Baum menerima telepon mengejutkan dari Uli Hoeneß. Presiden kehormatan Bayern Munchen itu menelepon Baum secara mengejutkan pada tengah pekan, tampaknya untuk mengucapkan selamat atas pekerjaannya yang bagus.

Di Sky, sebelum pertandingan melawan Leverkusen dimulai, Baum ditanya presenter Michael Leopold soal "telepon dari Tegernsee", tempat Hoeneß tinggal di "laut Bayern". Baum menjawab dengan sedikit bingung: "Dari mana kamu selalu mendapatkan informasi, itu benar-benar luar biasa. Meski begitu, maklumi saya karena saya tidak membicarakan isinya." Saat Leopold menindaklanjuti dan bertanya apakah Hoeneß menyampaikan apresiasinya, Baum berkata: "Ya, bisa dibilang begitu."

FC Bayern Munchen, berita: Vincent Kompany memberi Sacha Boey sedikit harapan

Sacha Boey setidaknya boleh memiliki sedikit harapan untuk tampil bersama Bayern Munchen pada paruh pertama musim ini. "Sekarang fase transfer sudah selesai dan Sacha mendapat dukungan dari kami," kata pelatih Vincent Kompany dalam konferensi pers jelang pertandingan Bundesliga tim Munchen di kandang SV Elversberg pada Minggu (17.30 WIB, live di DAZN).

Tim Munchen itu sebelumnya sia-sia mencoba menjual Boey selama periode transfer. Namun, kepindahannya, antara lain ke Turki dan yang terbaru ke Arab Saudi, akhirnya batal. Setelah kemenangan FC Bayern Munchen di Liga Champions atas Bodö/Glimt, Boey untuk pertama kalinya masuk skuad pertandingan musim ini, direktur olahraga Max Eberl kemudian menegaskan bahwa mereka akan kembali mencoba menjual bek kanan tersebut pada musim dingin.

Sampai saat itu, Boey tetap menjadi bagian normal dari tim dan juga akan "didukung" oleh staf pelatih, tegas Kompany. "Sekarang jendela transfer sudah ditutup, dan Sacha adalah bagian dari tim kami serta mendapat dukungan kami. Peran saya adalah membuat dia menampilkan performa," kata Kompany.

Memang situasi persaingan untuk Boey sulit, "di posisi itu saja kami punya Josip Stanisic dan Konrad Laimer dan persaingannya memang ketat," kata sang pelatih, tetapi dalam sepak bola semuanya bisa terjadi jika Anda memiliki sikap yang tepat". Boey sedang berlatih "dengan sangat baik saat ini dan selebihnya nanti akan terlihat," ujar Kompany.

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