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Bayern Munich, rumor: Akankah FCB bergerak di Premier League meski sudah menyatakan menghentikan transfer?

Di Bayern Munich, Harry Kane setelah kembalinya pemain pinjaman Nicolas Jackson ke Chelsea telah menjadi satu-satunya penghibur di pusat lini serang. Akankah penyerang Inggris itu masih mendapatkan pelapis?

Seperti dilaporkan jurnalis olahraga Italia Nicolo Schira, raksasa Jerman itu ingin mengatasi situasi tersebut dan karena itu telah menanyakan Igor Thiago dari Brentford. Menurut laporan itu, bahkan sudah ada pembicaraan awal antara pihak-pihak terkait, meski Schira tidak memberikan informasi lebih rinci.

Thiago yang berusia 25 tahun bergabung dengan klub Premier League itu pada musim panas 2024 dan pada musim lalu merupakan salah satu penyerang paling berbahaya di kasta tertinggi Inggris. Dalam 40 pertandingan kompetitif di semua ajang, ia mencetak 25 gol untuk Brentford, 22 di antaranya dibuatnya di Premier League. Selain itu ada satu gol lagi yang ia siapkan lewat assist.

Kendati demikian, pemain Brasil itu tentu tidak akan bisa didapatkan dengan murah. Kontraknya di Brenford masih berlaku hingga 30 Juni 2031 dan kabarnya tidak ada klausul rilis.

Hal lain yang juga bertentangan dengan langkah Munich adalah para petinggi klub belum lama ini mengungkapkan bahwa mereka sudah menuntaskan aktivitas transfer untuk pemain masuk. Karena itu, Bayern sebenarnya tidak lagi ingin merekrut pemain tambahan pada periode transfer yang sedang berjalan.

Pelapis untuk Kane kabarnya memang bukan prioritas besar di Säbener Straße. Sebagai gantinya, mereka menemukan tambahan kekuatan yang diinginkan untuk posisi bek sayap dan penyerang sayap dalam diri Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt serta Ismael Saibari dari PSV Eindhoven. Selain itu, dengan Serge Gnabry, sudah ada pemain dalam skuad yang bisa mengisi peran sebagai penyerang tengah.

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Bayern Munich, rumor: Banyak peminat untuk talenta FCB

Talenta Bayern Munich Felipe Chavez tampaknya telah menarik minat sejumlah klub Jerman maupun luar negeri. Itu dilaporkan Sky.

Menurut laporan tersebut, VfL Wolfsburg, SC Paderborn, Deportivo La Coruna dari Spanyol, serta satu klub divisi teratas Portugal yang tidak disebutkan namanya mengincar gelandang yang baru berusia 19 tahun itu.

Di bawah pelatih Vincent Kompany, Chavez menjalani pramusim yang kuat, tetapi peluangnya untuk mendapat menit bermain reguler di tim utama terbilang kecil. Karena itu, Bayern dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk kembali meminjamkan sang permata selama satu musim lagi.

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Bayern Munich, berita: Neuer membuka celah kecil terkait kariernya

Manuel Neuer belum mengambil keputusan final mengenai apakah ia ingin mengakhiri kariernya di Bayern Munich pada akhir musim depan.

Dalam wawancara dengan Sky, pria 40 tahun itu membuka sedikit peluang untuk melanjutkan kariernya melewati musim 2026/27: "Tidak ada yang 100 persen. Itu juga belum tertulis di batu, tetapi kemungkinannya besar," katanya.

Baru beberapa pekan lalu, kiper tim nasional Jerman itu mengumumkan bahwa ia akan memasuki musim yang kemungkinan menjadi musim terakhirnya sebagai pesepakbola profesional. "Saya tidak memainkan pertandingan untuk mengatakan: Ini pertandingan terakhir saya - terlepas dari apakah mungkin saya berada di satu atau stadion lain untuk terakhir kalinya. Tetapi sangat terlihat ke arah bahwa saya akan berhenti," ujar Neuer di pemusatan latihan FCB di Tegernsee.

Kapten Bayern itu juga melaporkan bahwa dalam keadaan normal ia mungkin sudah akan mengakhiri kariernya pada musim panas ini. "Mungkin dalam 85 persen kasus saya akan berhenti, tetapi di tim ini dan bersama staf serta tim pelatih, semuanya benar-benar menyenangkan." Kontraknya masih berlaku hingga 2027.

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Bayern Munich, berita: Para youngster mendapat nomor punggung baru

Bayern Munich telah mengumumkan nomor punggung resmi beberapa youngster untuk musim mendatang. Para pemain berikut mendapatkan nomor berikut:

Cassiano Kiala #30

Wisdom Mike #36

Maycon Cardozo #49

Tim Binder #46

Filip Pavić #43

David Santos Daiber #47

Bastian Assomo #48

Bayern Munich, jadwal: Pertandingan FCB berikutnya