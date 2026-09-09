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Bayern Munchen, Rumor: Apakah Saibari segera harus mengalah untuk Gnabry?

Serge Gnabry kemungkinan besar segera kembali bisa sepenuhnya tersedia untuk pelatih kepala FCB Vincent Kompany.

Pemain 31 tahun itu sudah mulai kembali bergabung dalam latihan tim bersama rekan-rekannya sejak pekan lalu. Memasuki pekan baru, ia juga sudah bisa mengikuti semua latihan dan terlihat bugar secara fisik. Dari kesan yang terlihat, comeback-nya sudah tidak lama lagi.

Gnabry absen sejak April dan selain melewatkan fase akhir musim bersama Bayern, ia juga absen di Piala Dunia bersama tim nasional Jerman akibat cedera aduktor. Kini, menurut Bild, ia mungkin bisa menjadi opsi dalam skuad pada laga pembuka Liga Champions melawan Bodö/Glimt pada Kamis.

Tampil sebagai starter tampaknya masih belum mungkin untuk saat ini, tetapi menurut laporan Bild, hal itu bisa segera berubah - dan Ismael Saibari mungkin kehilangan tempatnya di tim inti.

Rekrutan baru FCB itu, yang didatangkan dari PSV Eindhoven pada musim panas lalu dengan biaya yang kabarnya nyaris mencapai 55 juta euro termasuk bonus, baru-baru ini menjadi bagian dari sebelas pertama saat menang 4-1 atas VfL Osnabrück di DFB-Pokal dan saat imbang 0-0 di markas tim promosi Bundesliga Schalke 04. Dalam masing-masing laga, ia diganti setelah sekitar setengah jam.

Sementara saat tampil sebagai joker pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart (5-1), ia masih mencatatkan dua kontribusi gol, tetapi setelah itu ia belum lagi terlibat dalam gol. Belakangan ia juga harus menerima kritik keras dari mantan pemain Bayern Dietmar Hamann. Menurut pakar Sky itu, pemain Maroko tersebut memang "pesepakbola yang luar biasa", tetapi: "Dia terlalu lambat. Dia bukan cuma tidak cepat, dia seperti Kane versi buruk. Kane bukan yang tercepat dan pelapisnya sekarang juga bukan yang tercepat."

Karena itu, Hamann juga sudah menduga Saibari akan kesulitan untuk tetap berada di lapangan sejak awal pertandingan jika Gnabry comeback: "Mereka bilang Saibari bisa bermain di empat posisi - saya bilang, dia bisa bermain tepat di satu posisi: yaitu di belakang Kane, karena di sisi sayap dia terlalu lambat," demikian analisis Hamann, yang di peran nomor sepuluh juga menilai "Serge Gnabry satu level lebih baik" daripada rekrutan baru Die Roten tersebut.

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Bayern Munchen, Berita: Wasit untuk laga pembuka Liga Champions sudah ditetapkan

Saat Bayern memulai upaya mereka kembali memburu trofi Si Kuping Besar di Allianz Arena pada Kamis, musim baru kompetisi elite Eropa itu dimulai dengan pertanda baik: Rade Obrenovic akan memimpin pertandingan melawan Bodö/Glimt.

Wasit asal Slovenia itu baru satu kali dalam kariernya memimpin pertandingan juara rekor Jerman tersebut: pada musim lalu ia bertugas sebagai pengadil dalam kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise. Berkat hasil itu, FCB lolos ke babak 16 besar.

Dalam laga itu, Obrenovic memberi Bayern dua penalti, yang satu dikonversi Harry Kane dan satu lagi gagal. Selain itu, Min-Jae Kim diusir dari lapangan dengan kartu kuning kedua. Semua keputusan itu dapat dibenarkan.

Bayern Munchen, Jadwal: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Kamis, 10 September (21.00) Liga Champions FC Bayern vs. Bodö/Glimt Minggu, 13 September (17.30) Bundesliga Elversberg vs. FC Bayern Jumat, 18 September (20.30) Bundesliga FC Bayern vs. Union Berlin



