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Bayern Munich, rumor: Kasper sebagai pengganti Dreesen?

CEO Jan-Christian Dreesen di Bayern Munich tampaknya memiliki klausul yang memungkinkannya memperpanjang kontraknya dengan juara rekor Jerman itu, yang berlaku hingga 2029, secara sepihak melalui opsi sampai 2030.

Hal itu dilaporkan portal Absolut Bayern. Dreesen baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Bayern bersama direktur olahraga Max Eberl hingga 2029. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada 2027.

Meski begitu, kubu Munich tampaknya sudah bersiap untuk era setelah Dreesen. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa direktur marketing baru Rouven Kasper, yang direkrut dari VfB Stuttgart pada awal tahun ini, bisa memperhitungkan peluangnya untuk menduduki jabatan tertinggi di Säbener Straße.

Belakangan ini, ia menjadi sorotan berkat sejumlah kesepakatan sponsor yang menguntungkan serta kerja sama dengan NHL. Di FCB, kinerja pria 44 tahun itu disebut dihargai.

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Bayern Munich, rumor: Akankah FCB mendapatkan supertalenta?

Bayern Munich tampaknya termasuk dalam deretan klub yang menunjukkan minat pada transfer supertalenta berusia baru 15 tahun, JJ Gabriel dari Manchester United. Hal itu dilaporkan The Athletic.

Menurut Telegraph, penyerang itu telah memberi tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab di Red Devils agar membatalkan registrasinya, karena ia sangat ingin meninggalkan klub.

Youngster tersebut dianggap sebagai salah satu talenta terbesar, di Inggris ia antara lain punya julukan "Kid Messi". Pada musim lalu ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League U18.

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Bayern Munich, rumor: FCB resmikan kesepakatan bernilai jutaan

Bayern Munich dan Ursapharm Arzneimittel GmbH dengan merek mereka HYLO melanjutkan kerja sama mereka. Kemitraan yang telah terjalin sejak 2017 itu diperpanjang sebagai mitra emas selama tiga tahun lagi hingga 2029. Hal itu diumumkan juara rekor Jerman tersebut pada Selasa.

"Dalam olahraga maupun dalam kehidupan, pandangan yang jelas adalah hal yang mendasar. Kemitraan antara Bayern Munich dan HYLO kini sudah hampir sepuluh tahun ditandai oleh kepercayaan, kesinambungan, dan tujuan bersama. Karena itu kami sangat senang tidak hanya melanjutkan kerja sama ini hingga 2029, tetapi juga memperluasnya ke tim basket dan tim putri kami serta tim e-sports," jelas direktur marketing Rouven Kasper.

Berapa bayaran mitra emas di Bayern Munich tidak diketahui secara publik. Namun, menurut laporan media, diperkirakan ada dana antara tiga hingga lima juta euro per tahun yang mengalir untuk itu.

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