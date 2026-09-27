FC Bayern Munchen, berita dan rumor: "Lebih matang daripada Yamal!" Rummenigge soal rencana Bayern dengan Michael Olise

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Bayern Munich: Karl-Heinz Rummenigge mengonfirmasi perkembangan sensitif

Bayern Munich, berita: Rummenigge soal kontrak Olise dan perbandingannya dengan Yamal

Meski Bayern Munich dengan berani berusaha menghadapi segala rumor soal kemungkinan kepergian superstar Michael Olise dengan ketenangan penuh, satu hal jelas: "Pada suatu titik, orang akan harus berbicara dengannya dan mengajukan tawaran yang sesuai." Hal itu dijelaskan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge dalam sebuah wawancara dengan Abendzeitung dari Munich.

Olise memang masih terikat kontrak dengan raksasa pemegang rekor Jerman itu hingga musim panas 2029, tetapi petinggi Bayern ingin melakukan perpanjangan lebih awal hingga 2031. Menurut laporan, dalam proses tersebut gaji pemain tim nasional Prancis itu akan dinaikkan ke kisaran 25 juta euro, yang akan membuatnya sejajar dengan para penerima bayaran tertinggi seperti Harry Kane atau Jamal Musiala. Bagi Rummenigge, selain Lamine Yamal dari Barcelona, Olise adalah winger kanan terbaik di dunia, dengan ia menilai bintang Bayern itu sebagai "saat ini bahkan lebih matang".

Dengan perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji, Bayern akan semakin memperkuat posisi mereka yang memang sudah bagus dalam menghadapi kemungkinan tawaran dari peminat seperti Real Madrid atau Liverpool. Menurut rumor, para pengambil keputusan di Munich membayangkan untuk menegosiasikan klausul pelepasan yang sangat besar dengan Olise. Angkanya disebut mencapai 250 juta euro.

Rummenigge tidak menyebutkan jadwal untuk negosiasi dengan pemain berusia 24 tahun itu. Sementara itu, anggota dewan olahraga Max Eberl dan CEO Jan-Christian Dreesen membidik musim panas 2027 untuk mengetahui "apakah ada kecenderungan untuk memperpanjang dari pihaknya atau tidak", seperti kata Eberl.

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Bayern Munich, rumor: Cabang FCB di Birmingham?

Pada musim panas lalu, satu atau dua klub sempat melirik ke arah Munich dan situasi Min-jae Kim. Bek tengah itu dianggap sebagai kandidat penjualan Bayern, tetapi pada akhirnya tetap bertahan di tepi Isar dan sudah menegaskan nilainya bagi tim asuhan pelatih Vincent Kompany lewat penampilan kuat di musim yang masih muda ini.

Menurut podcast Bild Bayern-Insider, salah satu peminat pada musim panas itu, yaitu juara Liga Europa Aston Villa, masih terus memantau Kim dan tertarik pada transfer pada musim panas 2027. Kontrak Kim di Munich masih berlaku hingga 2028. Namun, dari sosok yang diduga goyah dan kandidat penjualan, ia kini tampaknya justru telah menjadi kandidat untuk perpanjangan kontrak. Pada musim gugur, bos-bos Bayern ingin membuka pembicaraan dengan pemain Korea Selatan berusia 29 tahun itu, demikian menurut Sport Bild.

Jika Kim benar-benar pergi ke Birmingham, ia akan bertemu dengan dua mantan rekan setim. Sejak musim panas ini, Leon Goretzka dan Nicolas Jackson sama-sama terikat kontrak dengan Villa.

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Bayern Munich, rumor: Eks Mainz nyaris pindah ke FCB

Jeremiah St. Juste nyaris bergabung dengan Bayern pada 2022. "Saya sudah sangat dekat, lalu bahu saya terkilir," kata bek Feyenoord Rotterdam itu kepada Voetbal International. "Saya menjalani operasi pada kedua bahu saya pada tahun itu karena memang diperlukan. Setelah itu saya tidak pernah lagi mengalami masalah, tetapi transfernya tetap tidak terwujud."

Selain Bayern, Borussia Dortmund juga disebut tertarik kepada pemain Belanda itu, tetapi kedua tim ragu-ragu, sehingga St. Juste pada akhirnya pindah dari Mainz ke Sporting Lisbon. Pada musim panas ini, bek tengah itu pindah ke Feyenoord. Mantan pelatih Bayern Julian Nagelsmann disebut sebagai pendukung besar St. Juste.

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Bayern Munich, rumor: Tomas Araujo tetap jadi topik di FCB

Pada musim panas lalu, Tomas Araujo dari Benfica dikabarkan masuk dalam radar Bayern. Namun, seperti dilaporkan podcast Bild Bayern Insider, klub Munich itu hanya akan mengupayakan bek tengah berusia 24 tahun tersebut jika Min-jae Kim atau Hiroki Ito meninggalkan klub. Kedua pemain bertahan itu tetap bertahan di Bayern, dan Araujo terus bermain untuk Benfica, tempat pemain tim nasional Portugal (enam penampilan) itu memiliki kontrak hingga musim panas 2031.

Namun, Araujo disebut masih ada dalam catatan Bayern dan mungkin kembali menjadi topik pada waktu yang lebih поздний, demikian disebutkan Bayern Insider.

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