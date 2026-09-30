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Bayern Munchen, Berita: Sepp Maier mengerem Jonas Urbig

Sepp Maier dalam wawancara dengan Münchner Abendzeitung mengimbau Jonas Urbig untuk bersabar.

"Hype soal Urbig terlalu berlebihan bagi saya," kata legenda kiper itu, seraya menegaskan bahwa kritiknya tidak secara khusus ditujukan kepada calon nomor satu baru Bayern Munchen tersebut: "Bukan karena saya tidak menilai anak ini bagus - justru sebaliknya. Dia punya bakat luar biasa. Tapi semuanya berjalan terlalu cepat bagi saya."

Urbig sudah disebut-sebut sebagai penerus Manuel Neuer di bawah mistar Bayern dan juga dianggap sebagai calon kiper utama tim nasional Jerman. Menurut kabar yang beredar, mantan pemain Köln itu akan untuk pertama kalinya berdiri di bawah mistar tim DFB saat duel melawan Serbia di Nations League.

Namun, Maier menilai laju kenaikan itu terlalu cepat. "Baru beberapa pertandingan bagus, dan dia langsung disebut harus menjadi nomor satu baru Jerman. Kenapa? Biarkan dia dulu menjadi nomor satu di Bayern," katanya, sembari merujuk pada fakta bahwa Urbig pada akhirnya masih berada di belakang para pesaing yang sudah mapan. Fakta bahwa Marc-Andre ter Stegen dari Ajax Amsterdam untuk saat ini menjadi nomor satu pilihan Jürgen Klopp juga bisa dipahami oleh pria 82 tahun itu. "Apa yang buruk dari itu? Dia berusia 23 tahun. Ter Stegen telah bermain selama bertahun-tahun di level tertinggi."

Menurut Maier, Urbig pertama-tama membutuhkan jam terbang reguler dan harus membuktikan diri di level tertinggi sebelum layak dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. "Dia harus bermain, mengumpulkan pengalaman, membuat kesalahan, bermain di Liga Champions, dan menunjukkan bahwa dia bisa bangkit lagi setelah satu pertandingan buruk. Seseorang tidak menjadi kiper tim nasional hanya berdasarkan sebuah prediksi," tegas Maier, lalu menambahkan: "Potensi tidak akan menepis bola untukmu pada hari Sabtu. Pengalaman tidak kamu dapatkan dalam latihan dan juga bukan dari semua orang yang bercerita betapa bagusnya kamu nanti bisa menjadi. Kamu harus berdiri di gawang dan tampil."

Meski begitu, legenda klub asal Munchen itu percaya Urbig "suatu saat nanti" bisa melompat ke level kelas dunia absolut. "Dia punya kemampuan untuk itu. Tapi antara 'suatu saat' dan 'sekarang' ada jarak yang sangat besar."

Urbig juga telah mencapai kesepakatan dengan Neuer pada musim ini bahwa dia akan tampil reguler di bawah mistar. Sejauh ini, pada musim yang masih muda ini dia baru mencatat dua penampilan (VfL Osnabrück dan SV Elversberg), di mana Urbig kebobolan dengan jumlah yang sama.

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Bayern Munchen, Berita: Nathaniel Brown buka suara soal kepindahannya ke FCB

Nathaniel Brown mengungkapkan bagaimana kepindahannya senilai 55 juta euro dari Eintracht Frankfurt ke Bayern Munchen pada musim panas ini bisa terwujud.

"Jujur saja: Saya tidak menyangka Bayern akan menghubungi saya. Lalu semuanya berjalan begitu cepat!" kata bek kiri serbabisa itu dalam wawancara dengan majalah klub Munchen 51 dan menjelaskan: "Saat agen saya memberi tahu soal ketertarikan itu, saya langsung berkata: Saya tidak mau mendengar opsi lain. Saya berasal dari Bayern, bisa tetap tinggal di Jerman, dan pindah ke tim terbaik di negara ini, salah satu klub terbesar di dunia."

Setelah pembicaraan positif dengan pelatih Vincent Kompany, Brown mengaku langsung sangat antusias. "Dan keluarga serta teman-teman saya juga semuanya fans berat Bayern. Jadi tidak ada dua pendapat soal itu. Bagi saya, langsung jelas bahwa saya ingin ke Bayern," katanya.

Brown juga berbicara soal pemilihan nomor punggung 11. "Beberapa orang heran dengan pilihan saya. Tapi memang tidak banyak nomor yang tersisa, termasuk nomor 21 yang saya pakai di Frankfurt juga sudah diambil. Jadi saya berpikir: Kenapa tidak mencoba sesuatu yang baru? Kenapa tidak nomor 11?" katanya, lalu menambahkan: "Saya juga bisa dimainkan lebih menyerang, jadi nomor itu entah bagaimana juga cocok dengan saya. Mungkin memang seharusnya seperti itu - dan itu bagus."

Pada awal musim, Brown memang dimainkan Kompany di posisi nomor sepuluh. Saat ini, Alphonso Davies sedikit lebih unggul untuk posisi bek kiri.

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