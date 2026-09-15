Berita lainnya soal Bayern Munchen:

Penuh warna: Bayern menunjukkan seragam spesialnya untuk Oktoberfest

Setelah siulan: Karl meminta maaf atas gestur selebrasinya

Mengapa Kompany merasa Elversberg harus tetap berada di Bundesliga

Bayern, berita: Hainer mengisyaratkan perpanjangan kontrak Freund

Presiden Herbert Hainer mengisyaratkan perpanjangan kontrak dengan direktur olahraga Christoph Freund. "Dewan sedang mengerjakannya dan saya sangat yakin bahwa Christoph Freund akan memperpanjang kontraknya," kata Hainer pada Senin malam dalam sebuah gala untuk peringatan 80 tahun divisi basket Bayern.

Pada akhir Agustus, klub Munchen juga telah lebih dulu memperpanjang kontrak ketua dewan Jan-Christian Dreesen serta direktur olahraga Max Eberl. Keduanya menandatangani kontrak hingga 2029. Baik Dreesen maupun Eberl dalam beberapa hari terakhir juga menyatakan keyakinan bahwa Freund akan segera menyusul.

Freund bergabung dari RB Salzburg ke Bayern pada 2023, kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang. Pria Austria berusia 49 tahun itu di klub Munchen bukan hanya terlibat dalam pencarian pemain baru, tetapi juga berperan sebagai penghubung ke kampus.

Getty Images

Bayern, berita: Hainer merespons pernyataan Hoeneß soal Eberl

Perpanjangan kontrak Eberl didahului oleh perdebatan selama berminggu-minggu, yang juga dipanaskan oleh pernyataan Uli Hoeneß, patron klub dan anggota dewan pengawas, yang banyak dikutip. Tepat sebelum final DFB-Pokal pada akhir Mei, Hoeneß menegaskan bahwa peluang Eberl untuk mendapat perpanjangan berada di angka "60 banding 40" dan masih ada "keraguan" terhadap pekerjaannya.

Menurut Hainer, bagaimanapun, secara internal tidak pernah ada kekhawatiran. "Saya benar-benar menolak anggapan bahwa ada tarik ulur yang panjang. Kalian yang selalu membuat itu di media. Kami selalu mengatakan bahwa kami akan memutuskan pada Agustus. Dan pada Agustus kami memutuskannya," kata Hainer.

Saat ditanya secara spesifik soal pernyataan Hoeneß, Hainer menjawab: "Karena kalian terus-menerus menanyakannya kepada dia. Tetapi dewan pengawas - saya juga sudah mengatakan ini beberapa kali - menjalankan tugasnya secara konstruktif dan konsisten. Dan begitulah kami memutuskannya." Dalam acara tersebut, Hoeneß sendiri juga berbicara soal pernyataannya saat itu dan memuji perkembangan Eberl.

IMAGO

Bayern, berita: Oasis akan tampil di Allianz Arena pada 2027

Band legendaris Oasis akan menggelar dua konser di Allianz Arena milik Bayern pada musim panas mendatang. Hal itu diumumkan klub Munchen pada Senin malam. Pertunjukan itu akan berlangsung pada 2 dan 3 Juli 2027.

Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB