Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082087905.jpgEibner
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

FC Bayern Munchen, berita dan rumor: Herbert Hainer memberi sinyal perpanjangan kontrak berikutnya di FCB

Bundesliga
Bayern Munich

Presiden FC Bayern Munchen Herbert Hainer memperkirakan perpanjangan kontrak direktur olahraga Christoph Freund dan berbicara tentang perdebatan seputar Max Eberl. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita lainnya soal Bayern Munchen:

  • Penuh warna: Bayern menunjukkan seragam spesialnya untuk Oktoberfest
  • Setelah siulan: Karl meminta maaf atas gestur selebrasinya
  • Mengapa Kompany merasa Elversberg harus tetap berada di Bundesliga

Bayern, berita: Hainer mengisyaratkan perpanjangan kontrak Freund

Presiden Herbert Hainer mengisyaratkan perpanjangan kontrak dengan direktur olahraga Christoph Freund. "Dewan sedang mengerjakannya dan saya sangat yakin bahwa Christoph Freund akan memperpanjang kontraknya," kata Hainer pada Senin malam dalam sebuah gala untuk peringatan 80 tahun divisi basket Bayern.

Pada akhir Agustus, klub Munchen juga telah lebih dulu memperpanjang kontrak ketua dewan Jan-Christian Dreesen serta direktur olahraga Max Eberl. Keduanya menandatangani kontrak hingga 2029. Baik Dreesen maupun Eberl dalam beberapa hari terakhir juga menyatakan keyakinan bahwa Freund akan segera menyusul.

Freund bergabung dari RB Salzburg ke Bayern pada 2023, kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang. Pria Austria berusia 49 tahun itu di klub Munchen bukan hanya terlibat dalam pencarian pemain baru, tetapi juga berperan sebagai penghubung ke kampus.

Uli HoeneßGetty Images

Bayern, berita: Hainer merespons pernyataan Hoeneß soal Eberl

Perpanjangan kontrak Eberl didahului oleh perdebatan selama berminggu-minggu, yang juga dipanaskan oleh pernyataan Uli Hoeneß, patron klub dan anggota dewan pengawas, yang banyak dikutip. Tepat sebelum final DFB-Pokal pada akhir Mei, Hoeneß menegaskan bahwa peluang Eberl untuk mendapat perpanjangan berada di angka "60 banding 40" dan masih ada "keraguan" terhadap pekerjaannya.

Menurut Hainer, bagaimanapun, secara internal tidak pernah ada kekhawatiran. "Saya benar-benar menolak anggapan bahwa ada tarik ulur yang panjang. Kalian yang selalu membuat itu di media. Kami selalu mengatakan bahwa kami akan memutuskan pada Agustus. Dan pada Agustus kami memutuskannya," kata Hainer.

Saat ditanya secara spesifik soal pernyataan Hoeneß, Hainer menjawab: "Karena kalian terus-menerus menanyakannya kepada dia. Tetapi dewan pengawas - saya juga sudah mengatakan ini beberapa kali - menjalankan tugasnya secara konstruktif dan konsisten. Dan begitulah kami memutuskannya." Dalam acara tersebut, Hoeneß sendiri juga berbicara soal pernyataannya saat itu dan memuji perkembangan Eberl.

imago-sport-1082855565.jpgIMAGO

Bayern, berita: Oasis akan tampil di Allianz Arena pada 2027

Band legendaris Oasis akan menggelar dua konser di Allianz Arena milik Bayern pada musim panas mendatang. Hal itu diumumkan klub Munchen pada Senin malam. Pertunjukan itu akan berlangsung pada 2 dan 3 Juli 2027.

Bayern Munchen, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya FCB

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Jumat, 18 September (20.30)

Bundesliga

Bayern vs. Union Berlin

Sabtu, 10 Oktober (15.30)

Bundesliga

FC Augsburg vs. Bayern

Selasa, 13 Oktober (21.00)

Liga Champions

Viking Stavanger vs Bayern

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google