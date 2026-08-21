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Bayern Munchen, Berita: Kritik keras untuk Uli Hoeneß karena pernyataannya soal Klopp

Wakil presiden DFB Ralph-Uwe Schaffert dan Hermann Winkler melontarkan kritik keras kepada Uli Hoeneß atas pernyataannya kepada Sky mengenai pelatih tim nasional Jerman, Jürgen Klopp. Presiden kehormatan Bayern Munchen itu, antara lain, memperingatkan soal ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap penerus Julian Nagelsmann dan berbicara tentang sebuah "friendly takeover" yang telah dibiarkan oleh DFB dan para "penguasa daerahnya".

Menurut Schaffert, pernyataan Hoeneß "dengan jelas menunjukkan" bahwa patron klub juara rekor Jerman itu "tidak memahami baik struktur maupun proses pengambilan keputusan di DFB". Kepada direktur pelaksana bidang olahraga Andreas Rettig maupun penerusnya Per Mertesacker (mulai 1 Januari), atau juga direktur olahraga Rudi Völler, "jelas tidak bisa secara serius dituduhkan bahwa mereka bukan profesional dalam bisnis sepak bola. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota dewan pengawas Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Freiburg), Oke Göttlich (FC St. Pauli), dan Steffen Schneekloth (Holstein Kiel)".

Dengan demikian, anggapan Hoeneß bahwa para "penguasa daerah" yang menurut pandangannya tidak paham itulah yang memutuskan penunjukan Klopp juga "jauh dari realitas".

Winkler juga menyuarakan hal serupa dan menegaskan: "Tidak setiap kata dari Uli Hoeneß harus dianggap serius, tetapi hal-hal yang keliru tetap harus diluruskan: Asosiasi-asosiasi regional sama sekali tidak memutuskan pelatih tim nasional. Hal itu diputuskan di dewan pengawas DFB GmbH. Dan di sana bagus bahwa profesional dan amatir sama-sama terwakili."

Kepada RTL dan Sky Hoeneß menegaskan bahwa ia "bukan penggemar besar pemujaan terhadap pahlawan". Klopp "bahkan sekarang sudah mendapat status seolah-olah dia bisa berjalan di atas air. Dia juga tidak bisa mengubah semuanya hanya dengan penumpangan tangan", tambah pria 74 tahun itu, seraya menjelaskan bahwa Klopp harus "diberi waktu". Memang "banyak hal akan menjadi lebih baik", tetapi tidak boleh diyakini "bahwa dia adalah mesias".

Hoeneß juga mengkritik bahwa penasihat Klopp Marc Kosicke "ikut dibawa masuk". "Saya tidak tahu persis apa yang harus dia lakukan di sana. Dia punya agen pemain dan dia memilikinya sebagai direktur pelaksana. Sahamnya juga. Saya menganggap itu sebagai masalah. Seluruh cerita ini bagi saya terlihat seperti 'friendly takeover'. Klopp dan kawan-kawan telah mengambil alih DFB, dan saya menganggap itu salah".

Schaffert membalas dengan mengatakan bahwa Hoeneß "tampaknya luput mengetahui" bahwa saham usaha yang dimaksud "sebelumnya sudah dijual oleh Tuan Kosicke. Soal personel Kosicke telah dibahas dengan cermat di dewan pengawas dan kemudian diputuskan secara positif". Tidak ada salahnya "mempelajari sebuah topik terlebih dahulu sebelum menyampaikan komentar tentangnya - baik yang kritis maupun bahkan merendahkan".

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Bayern Munchen, Berita: Talenta Cassiano Kiala memperpanjang kontrak jangka panjang

Cassiano Kiala telah "memperpanjang kontrak jangka panjang" kontraknya di Bayern Munchen yang sebelumnya masih berlaku hingga 2027. Hal itu diumumkan juara rekor Jerman tersebut pada Jumat. Klub tidak memberikan rincian pasti mengenai durasi kontraknya.

Menurut surat kabar Bild, kontrak baru pemain 17 tahun itu berlaku hingga 2031. Kiala bergabung ke kampus FCB dari Hertha BSC pada musim panas 2024 dan bahkan menjalani debut profesionalnya di bawah pelatih Vincent Kompany pada Desember tahun lalu, saat Bayern menang 4-0 atas 1. FC Heidenheim, dalam usia 16 tahun.

"Kami menaruh kepercayaan besar pada Cassiano dan ingin membawanya secara bertahap mendekati tim utama kami. Dia adalah debutan termuda kedua dalam sejarah tim profesional Bayern, sudah memikul tanggung jawab sebagai kapten di tim Jerman U-17, dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk meniti jalannya di Bayern. Pada musim lalu dia kurang beruntung karena cedera - sekarang kami menantikan langkah-langkah berikutnya bersamanya," kata direktur olahraga Christoph Freund dalam rilis pers tersebut.

Bek tengah itu dianggap sebagai talenta luar biasa besar. Menurut kabar yang beredar, ia bahkan sudah diyakini mampu menembus tim profesional secara permanen. Negosiasi sebelumnya memang berlangsung cukup alot. Beberapa klub top disebut-sebut tertarik pada jasa Kiala, ayahnya bahkan dikabarkan sempat bertemu dengan petinggi Chelsea dan Manchester City. Ia diwakili oleh agensi Gestifute milik agen ternama Jorge Mendes.

Namun, pemain tim nasional junior itu sudah lama pulih dari robekan ligamen sindesmosis yang dialaminya pada Februari. Dalam pramusim, Kiala kembali menjadi bagian dari skuad profesional dan baru-baru ini juga tampil dalam laga uji coba melawan 1. FC Heidenheim.

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