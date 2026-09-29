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FC Bayern, News: Uli Hoeneß konfirmasi pertemuan rahasia dengan Pep Guardiola

Pada awal pekan lalu, petinggi FC Bayern Munich, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, mengadakan jamuan makan malam rahasia dengan Pep Guardiola. Namun, pertemuan itu bukan membahas kemungkinan kembalinya pelatih yang saat ini tidak memiliki klub tersebut ke FCB.

"Benar kami bertemu," konfirmasi Hoeneß kepada surat kabar Bild. Patron Bayern itu menegaskan: "Pep, Karl-Heinz, dan saya terikat oleh persahabatan yang sangat erat. Kami menikmati malam yang luar biasa."

Pada pertemuan di restoran mewah di Munich itu, yang juga dihadiri istri Hoeneß (Susi) dan Rummenigge (Martina), pelatih FCB saat ini Vincent Kompany sejatinya juga diundang atas permintaan Guardiola. Namun, pria Belgia itu harus membatalkan kehadirannya karena agenda pertemuan pelatih di Stuttgart. "Kami dengan senang hati akan menjadwalkan ulang makan malam bersama Vincent dan Pep pada kesempatan berikutnya," kata Hoeneß.

Guardiola merupakan pelatih FC Bayern dari 2013 hingga 2016, setelah ia menggantikan Jupp Heynckes usai meraih treble. Setelah tiga gelar liga dan dua trofi DFB-Pokal, pria Spanyol itu menandatangani kontrak dengan Manchester City. Pada musim panas, pria 55 tahun itu meninggalkan Skyblues untuk mengambil jeda dalam waktu yang belum ditentukan.

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FC Bayern, News: Thomas Tuchel tidak memberi Harry Kane istirahat

Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel dalam wawancaranya dengan Standard menjelaskan bahwa Harry Kane dari FC Bayern Munich "mutlak" akan tampil sebagai starter "di keempat pertandingan" Three Lions di Nations League.

"Sejujurnya, saya paling ingin tidak melakukan rotasi. Saya tidak yakin apakah itu memungkinkan. Skenario ideal saya adalah terus bermain lagi dan lagi, dengan setidaknya enam atau tujuh pemain dari susunan starter yang kami percayai," kata Tuchel.

Dengan demikian, Kane tampaknya tidak akan kembali ke Munich dalam kondisi terlalu segar setelah jeda internasional yang sangat panjang itu. Inggris akan memainkan laga terakhir dari empat pertandingan tersebut pada Selasa malam mendatang melawan Republik Ceko. Bayern kemudian akan melanjutkan Bundesliga pada Sabtu berikutnya saat bertandang ke markas FC Augsburg.

Inggris kalah 2-3 dari juara dunia bertahan Spanyol pada matchday pertama - juga karena Kane gagal mengeksekusi penalti. Pada Selasa, leg pertama melawan Republik Ceko akan digelar. Tuchel menuntut: "Kami harus proaktif dan memberikan segalanya. Tidak ada ruang untuk permainan yang konservatif atau hemat tenaga. Itulah cara tim ini ingin bermain, itulah cara kami ingin bermain, jadi mari lakukan. Ini akan menjadi skenario yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan tantangan yang berbeda."

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FC Bayern, News: Konrad Laimer bergabung dengan tim ÖFB

Konrad Laimer telah pulih dari cedera ototnya dan bergabung dalam latihan tim Austria. Artinya, setelah kembali dari tim nasional, ia juga kembali menjadi opsi bagi FC Bayern Munich.

Pemain serbabisa di lini pertahanan itu mengalami robekan serat otot di area adduktor sesaat sebelum jeda internasional dan pada awal masa jeda internasional sempat berlatih secara individu di Säbener Straße.

Tim ÖFB akan menghadapi Irlandia di Dublin pada Kamis, sebelum kemudian bertemu Kosovo di Prishtina pada Minggu.

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