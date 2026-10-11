Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

FC Bayern Munchen, berita dan rumor: "Berikan kepada mereka apa pun yang mereka inginkan!" Kepulangan Harry Kane ke Inggris dituntut

Bundesliga
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
H. Kane

Seorang mantan pemain tim nasional menuntut Harry Kane kembali ke Premier League. Dalam sebuah statistik pertahanan, Bayern Munchen menjadi tolok ukur bagi semua tim. Kabar dan rumor seputar Bayern Munchen.

Berita dan rumor lainnya tentang FC Bayern München:

  • FC Bayern: Nilai dan ulasan individu melawan FC Augsburg
  • Blunder besar: Manuel Neuer jadi korban rencana yang ganjil
  • Pengakuan gila soal BVB dari Vincent Kompany

FC Bayern, Berita: Harry Kane didesak kembali ke Inggris

Menurut Dion Dublin, klub-klub Premier League harus segera berupaya memulangkan Harry Kane dari FC Bayern München kembali ke Inggris.

"Harry Kane bisa masuk starting XI di tim mana pun di Premier League. Di tim mana pun di Premier League, itu tidak masalah," kata mantan pemain timnas Inggris itu dalam wawancara dengan BetVictor dan menegaskan: "Setiap klub Premier League akan langsung merekrutnya sekarang juga, seratus persen."

Menurut Dublin, Manchester United secara khusus akan sangat cocok untuk Kane. Mantan klubnya itu memang sudah sering dikaitkan secara intens dengan sang mesin gol bahkan sebelum Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke raksasa Jerman tersebut. "United sudah lama meminatinya, terlalu banyak membicarakannya. Kalau kalian menginginkannya, maka datangkan dia!", tegas pria 57 tahun itu. "Bahkan pada usia 33, 34, 35 tahun, saya masih akan mempertahankan Harry untuk satu atau dua tahun lagi, karena dengan pergerakan cerdasnya dia terus mampu menempatkan diri di posisi bagus."

Selain usia Kane yang sudah tidak muda lagi, yang pada Juli lalu genap berusia 33 tahun, menurut Dublin potensi tuntutan biaya transfer dari Bayern juga seharusnya tidak menghalangi perekrutan. "Bahkan jika dia menandatangani kontrak baru di sana, berikan saja kepada mereka 70 atau 80 juta, apa pun yang mereka minta, karena kalian butuh gol! Untuk apa membeli Harry Kane? Agar dia mencetak gol," ujarnya.

Namun, untuk saat ini ManUnited akan menemui jalan buntu jika mengajukan tawaran untuk Kane. Penyerang Inggris itu kabarnya sudah sangat dekat dengan perpanjangan kontrak dari kesepakatannya yang masih berlaku hingga 2027. Baik kapten Three Lions itu maupun para petinggi klub, termasuk anggota dewan olahraga Max Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund, belakangan menyatakan bahwa mereka ingin terus bekerja sama. Namun, kesepakatan final masih belum tercapai.

"Belum ada perkembangan baru saat ini. Pembicaraannya bagus, kami sangat, sangat positif. Semua orang tahu bahwa kami sangat ingin memperpanjang kontrak Harry. Dia merasa sangat nyaman di sini, tapi itu juga sudah sering kami katakan," ujar Freund pada Sabtu. Kane belum lama ini menyatakan: "Kami sudah sangat dekat. Saya merasa nyaman. Tidak akan terlalu lama lagi sampai ada pengumuman."

Derby County v Torquay United: Emirates FA Cup First Round ReplayGetty Images

FC Bayern, Berita: FCB teratas di Eropa dalam sebuah statistik

Menurut CIES Football Observatory, pusat studi olahraga internasional, saat ini tidak ada klub lain yang bisa menandingi FC Bayern München dalam satu statistik pertahanan.

Menurut data tersebut, raksasa Jerman itu menjadi tim yang paling sedikit membiarkan tembakan mengarah ke gawangnya di seluruh 32 liga Eropa. Rata-rata, hanya 4,9 tembakan per pertandingan yang mengarah ke gawang Manuel Neuer dan Jonas Urbig, yang berbagi posisi itu juga pada musim ini. Dari lima liga terbaik Eropa, hanya ada satu tim lain yang masuk daftar ini: FC Barcelona. Klub Catalan itu berada di posisi ke-10 dengan angka 6,68.

Dalam hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg pada Sabtu, di mana Neuer kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga setelah hanya delapan detik, hanya ada lima tembakan yang mengarah ke gawang Bayern meski mereka kebobolan dua gol.

FC Bayern di posisi 1: Tim-tim yang paling sedikit membiarkan tembakan

  • FC Bayern (Jerman): 4,9
  • FK Charkiw (Ukraina): 5,84
  • Panathinaikos (Yunani): 6,12
  • FK RFS (Latvia): 6,19
  • Dinamo Moskow (Rusia): 6,27
  • Vitoria Guimaraes (Portugal): 6,34
  • Hajduk Split (Kroasia): 6,50
  • LNZ Cherkasy (Ukraina): 6,51
  • Benfica Lisboa (Portugal): 6,58
  • FC Barcelona (Spanyol): 6,68

FC Bayern München, Jadwal: Laga-laga berikutnya FCB

Tanggal

Kompetisi

Pertandingan

Selasa, 13 Oktober (pukul 21.00)

Liga Champions

Viking Stavanger vs. FC Bayern

Sabtu, 17 Oktober (pukul 18.30)

Bundesliga

FC Bayern vs. RB Leipzig

Rabu, 21 Oktober (pukul 21.00)

Liga Champions

FC Bayern vs. FC Arsenal


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google