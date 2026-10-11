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FC Bayern, Berita: Harry Kane didesak kembali ke Inggris

Menurut Dion Dublin, klub-klub Premier League harus segera berupaya memulangkan Harry Kane dari FC Bayern München kembali ke Inggris.

"Harry Kane bisa masuk starting XI di tim mana pun di Premier League. Di tim mana pun di Premier League, itu tidak masalah," kata mantan pemain timnas Inggris itu dalam wawancara dengan BetVictor dan menegaskan: "Setiap klub Premier League akan langsung merekrutnya sekarang juga, seratus persen."

Menurut Dublin, Manchester United secara khusus akan sangat cocok untuk Kane. Mantan klubnya itu memang sudah sering dikaitkan secara intens dengan sang mesin gol bahkan sebelum Kane pindah dari Tottenham Hotspur ke raksasa Jerman tersebut. "United sudah lama meminatinya, terlalu banyak membicarakannya. Kalau kalian menginginkannya, maka datangkan dia!", tegas pria 57 tahun itu. "Bahkan pada usia 33, 34, 35 tahun, saya masih akan mempertahankan Harry untuk satu atau dua tahun lagi, karena dengan pergerakan cerdasnya dia terus mampu menempatkan diri di posisi bagus."

Selain usia Kane yang sudah tidak muda lagi, yang pada Juli lalu genap berusia 33 tahun, menurut Dublin potensi tuntutan biaya transfer dari Bayern juga seharusnya tidak menghalangi perekrutan. "Bahkan jika dia menandatangani kontrak baru di sana, berikan saja kepada mereka 70 atau 80 juta, apa pun yang mereka minta, karena kalian butuh gol! Untuk apa membeli Harry Kane? Agar dia mencetak gol," ujarnya.

Namun, untuk saat ini ManUnited akan menemui jalan buntu jika mengajukan tawaran untuk Kane. Penyerang Inggris itu kabarnya sudah sangat dekat dengan perpanjangan kontrak dari kesepakatannya yang masih berlaku hingga 2027. Baik kapten Three Lions itu maupun para petinggi klub, termasuk anggota dewan olahraga Max Eberl dan direktur olahraga Christoph Freund, belakangan menyatakan bahwa mereka ingin terus bekerja sama. Namun, kesepakatan final masih belum tercapai.

"Belum ada perkembangan baru saat ini. Pembicaraannya bagus, kami sangat, sangat positif. Semua orang tahu bahwa kami sangat ingin memperpanjang kontrak Harry. Dia merasa sangat nyaman di sini, tapi itu juga sudah sering kami katakan," ujar Freund pada Sabtu. Kane belum lama ini menyatakan: "Kami sudah sangat dekat. Saya merasa nyaman. Tidak akan terlalu lama lagi sampai ada pengumuman."

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FC Bayern, Berita: FCB teratas di Eropa dalam sebuah statistik

Menurut CIES Football Observatory, pusat studi olahraga internasional, saat ini tidak ada klub lain yang bisa menandingi FC Bayern München dalam satu statistik pertahanan.

Menurut data tersebut, raksasa Jerman itu menjadi tim yang paling sedikit membiarkan tembakan mengarah ke gawangnya di seluruh 32 liga Eropa. Rata-rata, hanya 4,9 tembakan per pertandingan yang mengarah ke gawang Manuel Neuer dan Jonas Urbig, yang berbagi posisi itu juga pada musim ini. Dari lima liga terbaik Eropa, hanya ada satu tim lain yang masuk daftar ini: FC Barcelona. Klub Catalan itu berada di posisi ke-10 dengan angka 6,68.

Dalam hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg pada Sabtu, di mana Neuer kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga setelah hanya delapan detik, hanya ada lima tembakan yang mengarah ke gawang Bayern meski mereka kebobolan dua gol.

FC Bayern di posisi 1: Tim-tim yang paling sedikit membiarkan tembakan

FC Bayern (Jerman): 4,9

FK Charkiw (Ukraina): 5,84

Panathinaikos (Yunani): 6,12

FK RFS (Latvia): 6,19

Dinamo Moskow (Rusia): 6,27

Vitoria Guimaraes (Portugal): 6,34

Hajduk Split (Kroasia): 6,50

LNZ Cherkasy (Ukraina): 6,51

Benfica Lisboa (Portugal): 6,58

FC Barcelona (Spanyol): 6,68

FC Bayern München, Jadwal: Laga-laga berikutnya FCB

Tanggal Kompetisi Pertandingan Selasa, 13 Oktober (pukul 21.00) Liga Champions Viking Stavanger vs. FC Bayern Sabtu, 17 Oktober (pukul 18.30) Bundesliga FC Bayern vs. RB Leipzig Rabu, 21 Oktober (pukul 21.00) Liga Champions FC Bayern vs. FC Arsenal



