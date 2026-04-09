FC Bayern München, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan FCB secara langsung di TV dan streaming langsung?

FC Bayern München, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan FCB secara langsung di TV dan streaming langsung?



FC Bayern München terus berjuang merebut gelar juara. Namun, untuk dapat menonton semua pertandingannya, para penggemar perlu berlangganan beberapa saluran dari penyedia yang berbeda. Di sini Anda dapat mengetahui stasiun TV mana saja yang menayangkan pertandingan FCB.

Hak siar Bundesliga musim ini dibagi antara Sky dan DAZN - Sky menayangkan pertandingan hari Jumat dan menyiarkan semua pertandingan tunggal serta pertandingan utama secara langsung. Anda dapat menontonnya melalui siaran langsung di WOW atau melalui aplikasi Sky Go.

Sementara itu, DAZN berhasil mendapatkan siaran langsung pertandingan pada hari Sabtu dan tetap menjadi tempat siaran langsung pertandingan hari Minggu. Jadi, semuanya tergantung pada jadwal pertandingan FC Bayern München yang akan menentukan siaran langsungnya.

Di televisi gratis, hanya ada siaran langsung Bundesliga pada acara-acara tertentu, termasuk pertandingan pembuka babak pertama dan kedua serta pertandingan Jumat terakhir sebelum jeda musim dingin. Untuk itu, SAT.1 adalah saluran yang tepat.

Di DAZN, Anda juga dapat menonton sebagian besar pertandingan Liga Champions FC Bayern München secara langsung, kecuali satu pertandingan hari Selasa per hari pertandingan yang ditayangkan secara eksklusif di Amazon Prime. Namun, akan segera terjadi perubahan: Raksasa streaming baru, Paramount+, akan bergabung mulai tahun 2027.

Jika Bayern lolos ke final, siaran tersebut juga akan tersedia di TV gratis. Saat itu, ZDF siap menyiarkannya.

Semua pertandingan di Piala DFB dapat disaksikan secara langsung di Sky. Namun, pada setiap putaran, ada beberapa pertandingan yang disiarkan di stasiun televisi publik ARD dan ZDF.

Biasanya, pertandingan Bayern juga ditayangkan di TV gratis; umumnya ARD dan ZDF memilih untuk menayangkan pertandingan tim asal Munich tersebut.

