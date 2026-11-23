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FC Bayern München kembali mengkritik federasi Kanada atas penanganannya terhadap Alphonso Davies. Sementara itu, Michael Olise hampir pasti absen pada laga berikutnya. Kabar dan rumor seputar FCB.

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FC Bayern München, Kabar: Jan-Christian Dreesen kembali kritik Kanada soal Alphonso Davies

FC Bayern München, melalui Jan-Christian Dreesen, kembali angkat bicara dalam perselisihannya dengan federasi Kanada dan pelatih tim nasionalnya, Jesse Marsch.

"Kami tidak lagi menanggapi omong kosong yang dilontarkan Marsch," kata ketua dewan eksekutif klub tersukses di Jerman itu saat mengunjungi sebuah klub penggemar pada Minggu. "Ketika seorang pemain bergabung dengan timnas dan dokter kami berpendapat bahwa kondisinya perlu diperhatikan, mereka berkomunikasi dengan dokter timnas. Jika hubungan itu dilandasi rasa saling menghormati, timnas juga akan mempertimbangkan kondisinya dan tidak memaksakan pemain tersebut. Namun, sayangnya tidak semua federasi seperti itu."

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Dreesen merujuk pada pernyataan terbaru Marsch, yang dalam wawancara dengan OneSoccer menuding FC Bayern bersikap meremehkan tim nasional Kanada : "Saya tidak merasa FC Bayern peduli sedikit pun terhadap tim nasional Kanada," kata mantan pelatih RB Salzburg itu.

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Pokok perdebatan ini adalah penanganan bek kiri FCB, Alphonso Davies. Pada Maret tahun lalu, ia mengalami robek ligamen krusiatum saat membela Kanada dalam pertandingan Nations League yang tidak penting, lalu harus absen selama beberapa bulan.

Pihak Kanada awalnya menyatakan tidak ada cedera serius. Tingkat keparahan cedera itu baru diketahui setelah Davies kembali ke ibu kota negara bagian Bayern, hingga Dreesen mengancam akan menempuh jalur hukum . Namun, setelah pembicaraan untuk menjernihkan persoalan beberapa bulan kemudian, Bayern memutuskan tidak mengajukan gugatan.

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Pada awal November, Davies kembali cedera saat membela tim nasionalnya, meski kali ini tampaknya tidak separah sebelumnya. Kendati demikian, robekan serat otot di pahanya akan membuatnya absen bagi Bayern hingga akhir tahun. "Ketika seorang pemain kembali dalam keadaan cedera dan harus absen selama beberapa pekan, itu menjadi masalah bagi klub. Kami berharap ada perhatian lebih terhadap kondisi pemain, karena klub yang menanggung risiko finansial dan olahraga," keluh Dreesen.

Jumat lalu, seusai hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln, anggota dewan yang membidangi olahraga, Max Eberl, telah menanggapi pernyataan Marsch. Ketika ditanya tentang hubungan dengan federasi Kanada, Eberl menjawab dengan penuh makna: "Terkadang lebih baik diam."

Getty Images

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FC Bayern München, Rumor: Michael Olise kemungkinan absen di Liga Champions

Waktu pasti Michael Olise kembali bermain masih belum diketahui. Namun, bintang lini serang FC Bayern München itu hampir pasti melewatkan pertandingan Liga Champions berikutnya melawan OSC Lille.

Menurut informasi Bild, pemain tim nasional Prancis itu masih menggunakan kruk pada Sabtu, sehari setelah ia ditarik keluar karena cedera dalam pertandingan melawan 1. FC Köln (1-1).

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Kruk itu disebut membantu mengurangi beban pada area tulang metatarsal dan sendi pangkal jari kaki Olise yang mengalami memar. Selain itu, ia tampaknya mengenakan sepatu khusus yang disebut penyangga VACOped untuk melindungi bagian yang cedera dari pengaruh luar sebaik mungkin. Ia disebut "agak kecil kemungkinannya" bisa segera kembali untuk pertandingan melawan Lille.

Getty Images

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