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Bos klub Jan-Christian Dreesen mengajukan tuntutan berani kepada Bundesliga, sementara Pep Guardiola mengenang masa-masanya di München. Akankah FC Bayern merekrut pemain pada bursa transfer musim dingin? Kabar dan rumor seputar FCB.

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Kabar FC Bayern: Dreesen ajukan tuntutan berani kepada Bundesliga

Keberhasilan Harry Kane meraih Ballon d'Or juga membawa manfaat besar bagi FC Bayern dalam urusan transfer mendatang. Setidaknya, itulah pandangan bos Bayern Jan-Christian Dreesen.

"Ini menunjukkan bahwa di FC Bayern, Anda tidak hanya bisa bersaing memperebutkan gelar, tetapi juga Ballon d'Or. Itu sangat penting bagi kami saat bergerak di bursa transfer dan berusaha meyakinkan pemain untuk datang ke Bundesliga," jelasnya kepada AZ.

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Dreesen kemudian melontarkan tuntutan berani kepada pihak liga, yang menurutnya "seharusnya membayar kami ekstra, karena tidak ada hal yang lebih baik bagi Bundesliga daripada memiliki pemain terbaik saat ini, terutama untuk pemasaran mereka sendiri. Dampaknya juga terasa bagi klub-klub lain dan, terutama, liga. Ini meningkatkan daya tarik dan seharusnya memacu setiap klub lain untuk berusaha lebih keras."

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Kabar FC Bayern: Pep Guardiola kenang masa-masanya di München

Pep Guardiola, yang melatih FC Bayern selama tiga tahun dari 2013 hingga 2016, mengenang masa-masanya bersama klub tersukses di Jerman itu dalam wawancara dengan Bundesliga-Magazin. "Masa-masa di München adalah masa terbaik bagi kami sekeluarga," kata pelatih asal Spanyol itu. "Saat itu anak-anak kami berusia lima, sembilan, dan dua belas tahun. Dulu kami selalu bersama, sekarang mereka menghubungi Mama dan Papa lewat ponsel atau media sosial."

Di ibu kota di tepi Sungai Isar itu, ia "menemukan semua yang saya impikan. Bayern München, klub ini selalu berjalan baik, siapa pun pelatih, pemain, atau stafnya. Klub ini luar biasa," ujar Guardiola, yang juga mendapat banyak pelajaran dari Bundesliga untuk perkembangannya: "Cara kalian menyerang dan bertahan di Jerman. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat bersyukur atas apa yang saya pelajari di sini."

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Ia juga secara khusus memuji budaya suporter Jerman dan mengatakan bahwa ia "tidak akan melupakan" stadion-stadion mereka. "Selain München, ada juga Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke, Stuttgart, serta para suporter di sana. Itulah yang akan selalu membekas dalam ingatan," jelasnya. "Memenangi gelar, ya, itu bagus, penting, dan memberi Anda kesempatan untuk tetap menjadi pelatih pada tahun berikutnya. Namun, atmosfer di stadion dan para suporter di Bundesliga tidak akan pernah saya lupakan."

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