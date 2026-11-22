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FC Bayern skeptis soal transfer pada bursa musim dingin yang akan datang. Michael Olise dan Harry Kane yang cedera juga tidak bisa mengunjungi klub penggemar. Berita dan rumor seputar FCB.

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FC Bayern München, Berita: Herbert Hainer dan Jan-Christian Dreesen skeptis soal transfer musim dingin

Herbert Hainer dan Jan-Christian Dreesen menunjukkan sikap cenderung berhati-hati soal kemungkinan transfer musim dingin Bayern di sela-sela rapat umum tahunan klub pada Sabtu.

"Faktanya, ini situasi yang tidak kami perkirakan akan terjadi. Di sisi lain, situasinya seperti ini: Luis Diaz akan kembali, Phonzie (Alphonso Davies) akan fit lagi dalam dua minggu, Serge (Gnabry) juga perlahan mulai kembali berlatih. Jadi, saya rasa kami tidak perlu mengambil langkah pada jeda musim dingin," kata presiden klub Hainer saat merangkum situasi terkini pemegang rekor gelar juara Jerman itu.

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Menurutnya, Bayern memang harus berhati-hati dalam urusan transfer musim dingin. "Namun, jika diperlukan, FC Bayern selalu mampu mengambil langkah. Itu bukan keinginan kami dan jika melihat ke belakang, kami tidak begitu puas dengan perekrutan pada musim dingin atau pada hari-hari terakhir bursa transfer," ujar Hainer.

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Ketua dewan eksekutif Dreesen menyampaikan pandangan serupa. Ia mengungkapkan bahwa transfer musim dingin sejauh ini "tidak masuk rencana" karena mereka terlebih dahulu harus "menunggu para pemain kembali". "Jamal Musiala sudah kembali, beberapa pemain lain akan segera menyusul: Luis Diaz, Alphonso Davies. Setelah itu, kami akan melihat bagaimana menyikapinya pada musim dingin. Hingga saat ini, kami tidak berencana mengambil langkah besar."

Meski demikian, sepakbola adalah dunia yang cepat berubah. "Kami melihatnya kemarin. Siapa yang menyangka kami akan kehilangan Harry Kane selama beberapa bulan akibat tindakan lawan yang sama sekali tidak perlu itu? Karena itulah sulit memberikan laporan perkembangan situasi. Biasanya, pernyataan seperti itu akan kembali menghantui Anda," kata Dreesen.

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Menurut ketua dewan eksekutif FCB itu, penyerang seperti Harry Kane memang tidak mudah digantikan. "Ia punya cara yang unik untuk menghidupkan permainan kami dan menentukan temponya. Pelatih akan menemukan solusi yang tepat, saya sangat yakin akan hal itu."

Pada Jumat malam, penyerang tim nasional Inggris itu mengalami robekan ligamen sindesmosis dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln , sehingga ia diperkirakan akan absen membela Bayern selama beberapa bulan.

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Michael Olise juga cedera saat menghadapi Effzeh , tetapi ia mungkin sudah bisa kembali bermain melawan HSV pada akhir pekan mendatang. Selain itu, Bayern saat ini harus bermain tanpa Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Luis Diaz.

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FC Bayern München, Rumor: Michael Olise dan Harry Kane batalkan kunjungan ke klub penggemar

Akibat cedera, Harry Kane dan Michael Olise kabarnya membatalkan kunjungan ke klub penggemar yang semula dijadwalkan pada Minggu. Hal itu dilaporkan Bild.

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Semula, kedua bintang FC Bayern München itu akan mengunjungi "FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun" di Traunstein (Kane) dan "Schiltberger Bajuwaren" di dekat Augsburg (Olise). Namun, cedera mereka menggagalkan rencana tersebut.

Kane mengalami robekan ligamen sindesmosis saat melawan 1. FC Köln pada Jumat sehingga akan absen membela Bayern selama beberapa bulan. Olise juga cedera saat menghadapi FC tersebut, tetapi ia "hanya" mengalami memar ringan dan karena itu mungkin sudah bisa kembali bermain melawan HSV pada akhir pekan mendatang.

Getty Images

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FC Bayern München, Berita: Pep Guardiola sanjung Vincent Kompany

Pep Guardiola melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada pelatih Bayern München, Vincent Kompany.

Ia adalah kapten saya di Manchester City. Ia banyak membantu saya ketika saya mulai melatih City, dan sejak saat itu sudah terlihat bahwa ia akan menjadi pelatih hebat. Saya sangat senang ia sekarang berada di Bundesliga," kata pelatih asal Spanyol itu dalam wawancara dengan Bundesliga Magazin.

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Sejak mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Manchester City pada musim panas lalu, ia kembali punya jauh lebih banyak waktu untuk mengikuti Bundesliga, tempat ia pernah melatih FC Bayern antara 2013 dan 2016. "Tentu saja, sekarang saya kembali punya lebih banyak waktu untuk mengikuti Bundesliga, khususnya Bayern München di bawah Vincent Kompany," ujar Guardiola.

Pelatih asal Spanyol itu hampir hanya memiliki kenangan indah tentang tiga tahunnya di Säbener Straße: "Masa kami di München adalah masa terindah bagi kami sebagai keluarga. Anak-anak kami berusia lima, sembilan, dan dua belas tahun. Saat itu, kami semua bersama. Sekarang mereka berhubungan dengan mama dan papa lewat ponsel atau media sosial."

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