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Bos klub Jan-Christian Dreesen mengajukan tuntutan mengejutkan kepada Bundesliga, Pep Guardiola mengenang masa-masanya di München, dan apakah FC Bayern akan merekrut pemain pada musim dingin? Berita dan rumor seputar FCB.

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Berita FC Bayern: Dreesen ajukan tuntutan mengejutkan kepada Bundesliga

Keberhasilan Harry Kane meraih Ballon d'Or telah memberikan manfaat besar bagi FC Bayern, termasuk terkait transfer mendatang. Setidaknya, demikian menurut bos Bayern Jan-Christian Dreesen.

"Ini menunjukkan bahwa di FC Bayern, Anda tidak hanya bisa bersaing memperebutkan gelar, tetapi juga Ballon d'Or. Itu sangat penting bagi kami ketika bergerak di bursa transfer dan ingin meyakinkan pemain agar datang ke Bundesliga," jelasnya kepada AZ.

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Dreesen kemudian menyampaikan tuntutan mengejutkan kepada liga, yang menurutnya "seharusnya membayar kami lebih, sebab tak ada yang lebih baik bagi Bundesliga daripada memiliki pemain terbaik saat ini, demi pemasaran liga itu sendiri. Dampaknya juga terasa bagi klub-klub lain dan terutama bagi liga. Ini meningkatkan daya tarik dan seharusnya memacu setiap klub lain untuk bekerja lebih keras."

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Berita FC Bayern: Pep Guardiola kenang masa-masanya di München

Pep Guardiola, yang melatih FC Bayern selama tiga tahun dari 2013 hingga 2016, mengenang masa-masanya bersama klub tersukses di Jerman itu dalam wawancara dengan Bundesliga-Magazin. "Masa-masa di München adalah masa terbaik bagi kami sekeluarga," kata pria Spanyol itu. "Anak-anak kami saat itu berusia lima, sembilan, dan dua belas tahun. Kala itu kami selalu bersama, sekarang mereka menghubungi Mum dan Dad lewat ponsel atau media sosial."

Di kota yang dilalui Sungai Isar itu, ia mengaku "menemukan semua yang saya impikan. Bayern München, klub ini selalu berjalan dengan baik, siapa pun pelatih, pemain, atau stafnya. Klub ini luar biasa," ujar Guardiola, yang juga mendapat banyak pelajaran dari Bundesliga untuk perkembangannya: "Cara kalian di Jerman menyerang, cara kalian bertahan. Itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat bersyukur atas apa yang saya pelajari di sini."

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Ia juga secara khusus memuji budaya suporter Jerman dan mengatakan tidak akan "melupakan" stadion-stadion kami. "Selain München, juga Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke, Stuttgart, dan para suporter di sana. Itulah yang akan selalu membekas dalam ingatan," jelasnya. "Memenangkan gelar, ya, itu bagus, penting, dan memberi Anda kesempatan untuk tetap menjadi pelatih pada tahun berikutnya. Namun, atmosfer di stadion dan para suporter Bundesliga tidak akan pernah saya lupakan."

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Rumor FC Bayern: Rekrutan baru pada musim dingin?

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan kini Harry Kane serta Michael Olise . Daftar pemain cedera FC Bayern panjang, tetapi klub kabarnya tetap memiliki sikap yang jelas terkait kemungkinan mendatangkan pemain baru pada Januari.

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Menurut laporan Sport Bild , klub tersukses di Jerman itu menilai tidak perlu bergerak di bursa transfer pada Januari. Para petinggi klub menganggap skuad mereka masih cukup kuat meski sejumlah pemain mengalami cedera.

Satu-satunya pengecualian: Jika lebih banyak pemain cedera sebelum jeda musim dingin atau harus absen dalam jangka panjang, para pengambil keputusan bisa kembali mengevaluasi situasi dan mengubah sikap.

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