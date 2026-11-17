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FC Bayern München diperingatkan soal kemungkinan Michael Olise hengkang. Seorang pemain lain mengalami cedera parah, sementara kembalinya Luis Diaz tampaknya kembali tertunda. Selain itu, tiga klub Inggris dikabarkan mengincar seorang talenta Bayern. Berita dan rumor seputar FCB.

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FC Bayern, rumor: Tiga klub Inggris bersaing memperebutkan talenta FCB?

Sementara Jonas Urbig diproyeksikan menjadi penerus Manuel Neuer pada musim panas dan Sven Ulreich juga tampaknya akan mengakhiri kariernya , seorang penjaga gawang FC Bayern München justru berpeluang hengkang. Seperti yang sudah terungkap beberapa pekan lalu, Leonard Prescott tampaknya akan pergi.

Meski pemain berusia 17 tahun itu dinilai sangat berbakat, prospeknya di Bayern tidak terlalu menjanjikan. Apalagi, Bayern kabarnya berencana mendatangkan kiper cadangan baru . Perpanjangan kontraknya, yang berlaku hingga akhir musim, disebut-sebut sulit terwujud.

Kendati demikian, Prescott kabarnya menarik minat besar. Menurut laporan Sky, kiper timnas Jerman U-17 itu terutama diminati klub-klub Liga Primer Inggris. Klub yang disebut adalah Arsenal, Brighton & Hove Albion, dan Chelsea. Jika bergabung dengan The Blues, ia berpeluang kemudian dipinjamkan ke klub mitra mereka, Racing Straßburg, di Ligue 1.

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Putra dari seorang perempuan Jerman dan laki-laki Amerika Serikat yang lahir di New York itu bergabung dengan FC Bayern pada 2023. Ia absen sejak Juni akibat cedera meniskus, dengan waktu pemulihan yang belum diketahui.

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FC Bayern, berita: Peringatan untuk FCB soal Michael Olise

Menurut mantan pesepakbola Morgan Schneiderlin, FC Bayern München harus waspada jika Real Madrid benar-benar serius mengejar Michael Olise.

"FC Bayern adalah salah satu klub terbaik di dunia. Di sana, gelar juara hampir pasti diraih setiap tahun. Namun, pada titik tertentu, ketika klub seperti Real Madrid atau tim-tim besar Eropa lainnya datang, setiap pemain mulai memikirkan masa depannya," kata Schneiderlin, sesama warga Prancis dengan pemain istimewa itu, kepada platform comeon.com.

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Meski begitu, Schneiderlin menegaskan bahwa Madrid harus berupaya keras untuk memboyong Olise, yang kontraknya masih berlaku hingga 2029. "FC Bayern tentu ingin mempertahankannya. Kalau terserah saya, saya akan mengikatnya dengan klub sampai ia berusia 36 tahun! Namun, sayangnya sepakbola tidak selalu berjalan seperti itu," katanya, seraya menegaskan: "Dan biaya transfer berapa pun yang diperlukan untuk memboyongnya dari FC Bayern akan sangat besar."

Rumor tentang kemungkinan langkah Real Madrid untuk merekrutnya sudah santer beredar saat Piala Dunia pada musim panas , tetapi akhirnya tidak terbukti. Para petinggi Bayern, termasuk direktur olahraga Max Eberl, presiden Herbert Hainer, serta anggota dewan pengawas yang berpengaruh, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, menyatakan Olise tidak dijual, bahkan jika ada tawaran lebih dari €200 juta .

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Namun, isu itu bisa kembali memanas menjelang musim baru. Sementara perpanjangan kontrak Olise yang diinginkan para petinggi FCB belum menunjukkan tanda-tanda akan terwujud, rekan-rekannya di timnas Prancis, Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate, menurut L'Equipe terus membujuknya agar bersedia pindah ke ibu kota Spanyol. Mbappe dan Olise berteman baik. Saat Piala Dunia, penyerang itu kabarnya sudah gencar mempromosikan Real Madrid, seperti dilaporkan Sport Bild kala itu.

Menurut Schneiderlin, Olise adalah "salah satu pemain paling konsisten dalam sepakbola saat ini. Ia pesepakbola yang luar biasa. Saya tidak ragu bahwa dalam beberapa tahun mendatang ia akan menjadi salah satu kandidat peraih Ballon d'Or," pujinya. Karena itu, Schneiderlin juga yakin Olise mampu bermain di Madrid: "Ia jelas punya kemampuan untuk bermain bagi Real."

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FC Bayern, rumor: Jamal Musiala segera kembali, Luis Diaz tampaknya absen melawan Köln

Setelah mengalami robekan serat otot saat pemanasan menjelang laga timnas Jerman melawan Belanda di Amsterdam pada September lalu, Jamal Musiala tampaknya segera kembali masuk skuad pertandingan FC Bayern München. Demikian laporan Sport1.

Menurut laporan tersebut, Musiala bisa mencatatkan penampilan pertamanya setelah lama absen pada Jumat melawan 1. FC Köln. Bayern memang membutuhkannya di tengah situasi skuad yang kekurangan pemain. Sementara Serge Gnabry (cedera otot) dan Ismael Saibari (robekan sindesmosis pada pergelangan kaki kanan) baru akan kembali tahun depan , menurut informasi Sky, Luis Diaz baru bisa menjadi pilihan lagi setelah laga melawan Köln akibat robekan pada berkas ototnya.

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Selain itu, Alphonso Davies baru-baru ini mengalami robekan serat otot dan akan "absen untuk sementara waktu" dari klub tersukses di Jerman tersebut . Pemain asal Kanada yang belakangan menggantikan Diaz di sayap kiri itu mengalami cedera tersebut saat membela tim nasional beberapa hari lalu.

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FC Bayern, berita: Talenta muda alami cedera parah

Selain Alphonso Davies, daftar pemain cedera FC München juga bertambah dari tim cadangan. Seperti diketahui pada Senin, Louis Richter mengalami cedera lutut parah.

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Gelandang berusia 20 tahun itu bahkan harus menjalani operasi pekan lalu. Padahal, Richter baru saja kembali ke lapangan latihan setelah sebelumnya juga mengalami masalah lutut.

Klub tidak memberikan perkiraan pasti mengenai lamanya ia absen. Namun, karena harus menjalani operasi, ia kemungkinan kembali menepi untuk waktu yang lama.

IMAGO

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FC Bayern München, jadwal: Pertandingan FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 20 November (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Köln Rabu, 25 November (pukul 21.00) Liga Champions OSC Lille vs. FC Bayern Sabtu, 28 November (pukul 15.30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Selasa, 1 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal FC Bayern vs. Hertha BSC Jumat, 4 Desember (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn