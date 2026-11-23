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Lennart Karl dari FC Bayern kembali menunjukkan keterbukaan yang mengejutkan saat mengunjungi klub penggemar tahun ini.

Pada Minggu, para pemain tim utama Bayern mengunjungi sejumlah klub penggemar di dalam dan luar negeri. Karl dikirim ke Eppan di Tirol Selatan, Italia, tempat pemain berusia 18 tahun itu mengikuti sesi tanya jawab. Seorang penggemar ingin tahu pekerjaan apa yang akan ia lakukan jika kariernya sebagai pesepakbola profesional gagal.

"Bagi saya tidak ada rencana B, hanya ada rencana A," jawab Karl. "Sampai sekarang pun saya tidak tahu apa lagi yang akan saya lakukan. Saya bukan orang yang sangat, sangat pintar dalam kehidupan secara keseluruhan." Ia melanjutkan: "Untungnya, sepakbola berhasil bagi saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjalani hidup sebaik sekarang."

Karl juga bercerita tentang perdebatan dengan orang tuanya mengenai kelanjutan sekolahnya: "Mereka bilang saya harus menuntaskan sekolah. Saya bilang: 'Saya tidak mau melakukannya!' Setiap hari saya bangun dan hanya ingin bermain sepakbola."

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Lennart Karl menjalani debut untuk FC Bayern pada usia 17 tahun

Semasa muda, Karl mula-mula bermain untuk TuS Frammersbach dan Viktoria Aschaffenburg, sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt pada 2017 saat berusia sembilan tahun. Pada 2022, ia sempat kembali ke Aschaffenburg, lalu bergabung dengan akademi FC Bayern.

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Ia menjalani debut bersama tim utama Bayern pada usia 17 tahun di Piala Dunia Antarklub 2025, lalu meraih terobosan besar setahun lalu. Kini, Karl menjadi bagian tetap dari FC Bayern dan tim nasional Jerman.

Pada musim dingin tahun lalu, Karl juga menunjukkan keterbukaan yang mengejutkan saat mengunjungi klub penggemar. Saat itu ia mengakui bahwa ia bermimpi pindah ke Real Madrid , yang memicu perdebatan luas di ruang publik. Setelahnya, ia jauh lebih menahan diri dalam pernyataan publik. Namun, ia tetap kerap menjadi bahan perbincangan, antara lain karena berbagai selebrasi golnya.