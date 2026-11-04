Menurut informasi Sky, talenta istimewa Manchester United itu dan Real Madrid kini telah mencapai kesepakatan prinsip secara lisan mengenai kepindahannya.

Dengan demikian, transfer tersebut diharapkan segera rampung, meski kesepakatan final belum tercapai. Karena itu pula, klub-klub lain yang berminat, seperti Bayern atau Paris Saint-Germain, kabarnya belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan mendapatkan pemain berusia 16 tahun itu.

Seperti dilaporkan kepala redaksi sepak bola Bild, Christian Falk, melalui portalnya, cfbayerninsider, Bayern bahkan kabarnya masih memiliki peluang yang sangat nyata untuk merekrut Gabriel. Pembicaraan antara Bayern dan pihak pemain muda Inggris itu juga disebut masih berlangsung.

Karena masalah cedera yang saat ini melanda lini serang, termasuk absennya pemain-pemain penting seperti Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala, dan Luiz Diaz, transfer pada bursa musim dingin mendatang bisa menjadi opsi menarik bagi klub pemegang rekor gelar juara itu. Kabar bahwa Gabriel akan masuk rencana tim utama jika kesepakatan tercapai telah mencuat dalam beberapa pekan terakhir.

Surat kabar Spanyol Sport belum lama ini juga menulis bahwa Real Madrid berada di posisi terdepan untuk merekrut Gabriel. Menurut laporan itu, sang pemain telah menolak PSG dan menegaskan bahwa ia sangat ingin pindah ke Spanyol untuk bermain di LaLiga.

Getty Images

Mengapa JJ Gabriel meninggalkan Manchester United pada musim panas?

Yang sudah pasti, Gabriel akan meninggalkan klubnya saat ini, Manchester United, pada musim panas. Gabriel telah bermain untuk Setan Merah sejak berusia sebelas tahun dan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan U18 musim lalu. Berkat pencapaian itu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Premier League U18. Pada Agustus, ia juga menjalani debut profesional dan menjadi pemain United termuda sepanjang sejarah klub yang tampil di tim utama.

Menurut aturan Brexit, Gabriel sebenarnya baru bisa pindah ke negara lain saat berusia 18 tahun. Di Inggris, saat ini ia hanya boleh menandatangani kontrak beasiswa, sementara kontrak profesional baru bisa ditandatangani setelah berusia 17 tahun. Namun, asal-usul orang tuanya bisa membuka celah baginya: Menurut informasi Sky, Gabriel ingin mengajukan paspor Siprus. Dengan begitu, kepindahan pada Januari sudah memungkinkan.

Gabriel belakangan menjadi sorotan karena ia dilaporkan meminta Manchester United membatalkan pendaftarannya di klub. Langkah itu disebut menimbulkan "keterkejutan" di United dan "hampir belum pernah terjadi sebelumnya", lapor Telegraph.