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FC Bayern, berita: Mantan pemain timnas kritik keras pertahanan FCB

Mantan pemain timnas Jerman Markus Babbel melontarkan kritik tajam, sebagian dengan kata-kata keras, terhadap permainan bertahan FC Bayern München sepanjang musim ini. Namun, waktu kritik itu kini terasa kurang tepat. Pasalnya, ia menyampaikannya tepat sebelum Bayern menunjukkan penampilan bertahan yang sebagian brilian saat menghadapi Atletico Madrid. Di laga itu, sang pemegang rekor gelar juara Jerman, dipimpin oleh Dayot Upamecano yang tampil luar biasa, kembali mencatatkan nirbobol untuk pertama kalinya setelah tujuh pertandingan.

Dalam wawancara dengan ran, Babbel menilai belum adanya pasangan bek tengah tetap bukan "alasan utama" di balik rapuhnya pertahanan sang pemegang rekor gelar juara. Saat ini, Min-Jae Kim dan Jonathan Tah bergantian mendampingi Dayot Upamecano, yang sudah pasti menjadi pilihan utama.

Babbel justru menyoroti "kesalahan teknis yang luar biasa saat kebobolan". "Itu benar-benar mengejutkan saya. Gol-gol itu sangat sering terjadi dalam situasi satu lawan satu, ketika pemain lawan memiliki timing yang lebih baik, dan menurut saya itu mengkhawatirkan," kata pria berusia 54 tahun yang pernah bermain untuk Bayern selama total tujuh tahun itu.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Di Bundesliga, FCB telah kebobolan delapan gol setelah delapan pertandingan. Pada titik yang sama musim lalu, mereka hanya kebobolan empat gol. Di Liga Champions, dari segi pertahanan, hasil imbang 3-3 di markas tim nonunggulan asal Norwegia, Viking Stavanger, menjadi penampilan yang jauh di bawah standar. "Sebagai pelatih dan mantan pemain bertahan, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu seperti ini paling membuat saya kesal, karena pada level ini hal tersebut tidak boleh terjadi," lanjut Babbel.

Khususnya dalam situasi bola mati, Bayern "terlalu sering terlambat selangkah. Mereka kalah dalam duel udara yang begitu mudah. Pada masa kami bermain sebagai profesional, kami pasti sudah digantung di tiang lampu sorot dengan telinga kami karena hal seperti itu," kata Babbel. "Itu sama sekali tidak bisa diterima. Kami pasti sudah dihajar habis-habisan oleh media."

Namun, saat ini ia justru "merasa tak ada lagi yang mempermasalahkannya. Tak seorang pun berkata: 'Hei, Jonathan Tah, mengapa kamu tidak memenangi duel udara itu? Kamu bek tengah, kamu berada di posisi yang lebih baik. Ini tidak boleh terjadi.' Hal yang sama berlaku bagi rekan-rekan setimnya, terutama para bek sayap."

Babbel menilai khususnya Nathaniel Brown dan Alphonso Davies masih punya banyak ruang untuk memperbaiki permainan bertahan mereka di sisi kiri. "Dari segi pertahanan, itu sudah jauh dari kelas papan atas," tegas juara Eropa 1996 tersebut. "Jadi, mereka jelas punya kualitas saat menyerang dan, jika berkonsentrasi, juga saat bertahan. Namun, mereka membiarkan terlalu banyak peluang dan juga terlalu banyak gol tercipta. Keduanya jelas harus meningkatkan diri."

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FC Bayern München, berita: Pelatih Barca Hansi Flick puji mantan bintang FCB

Menjelang pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Aston Villa, pelatih klub asal Katalunya itu, Hansi Flick, memberikan pujian khusus kepada salah satu pemain tim Inggris tersebut.

"Awal musim tidak mudah, tetapi mereka kembali ke jalur yang benar. Kepercayaan diri mereka saat menguasai bola dan cara mereka membangun serangan terlihat jelas," kata Flick, mula-mula memuji permainan Villa secara keseluruhan. Ia menambahkan bahwa penyerang Nicolas Jackson bermain "di level yang luar biasa".

Jackson dipinjamkan FC Chelsea ke FC Bayern musim lalu, tetapi tidak berhasil merebut tempat sebagai pemain inti di München. Meski mencatatkan torehan yang cukup baik dengan sebelas gol dalam 34 penampilan, Jackson meninggalkan Säbener Straße setelah hanya satu tahun. Chelsea kemudian menjualnya ke Villa dengan biaya transfer 55,5 juta euro.

Pemain berusia 25 tahun itu belakangan tampil gemilang bersama klub asal Birmingham tersebut. Ia mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhir di Liga Primer. Di antaranya, Jackson mencetak dua gol untuk membawa Villa menang 2-1 atas Manchester City pada akhir Oktober.

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FC Bayern, berita: Nathaniel Brown ungkap momen penting dalam kariernya

Bek kiri Bayern München, Nathaniel Brown, mendapat manfaat antara lain dari sebuah percakapan penting dengan sosok yang mendukung perkembangannya, Dieter Hecking, pada awal karier profesionalnya di 1. FC Nürnberg.

Ketika naik dari tim junior ke tim utama Nürnberg, Brown awalnya kesulitan menemukan tempat di skuad. Hecking, yang kini menjabat direktur olahraga VfL Wolfsburg, bekerja sebagai anggota dewan direksi bidang olahraga di Nürnberg dari 2020 hingga 2024. Pelatih berpengalaman itu juga sempat menangani FCN sebagai pelatih sementara antara Februari dan Juni 2023, periode ketika Brown mulai bersinar di klub divisi kedua tersebut.

Hecking pernah mengajak Brown dan beberapa pemain muda berbakat lainnya berbicara secara khusus. "Dia tidak memarahi saya, tetapi dia memang mengatakan bahwa saya harus lebih menunjukkan kemampuan saya. Menurutnya, saya sebenarnya pemain bagus, tetapi tidak pernah memperlihatkannya," kenang Brown dalam wawancara dengan Prime Video. "Itu jelas sangat membentuk diri saya."

Pada fase akhir musim 2022/23, Brown menjadi pemain inti di bawah Hecking dan mempertahankan tempatnya pada musim berikutnya. Pada 2024, ia kemudian pindah ke Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Bersama klub asal Hessen itu, pemain berkaki kiri tersebut berkembang hingga menjadi pemain timnas Jerman. Musim panas ini, ia pindah ke Bayern dengan biaya transfer 50 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2031.

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FC Bayern, rumor: FCB juga disebut berminat! Ketertarikan besar pada bek muda berbakat dikonfirmasi

Erik ten Hag, yang menjabat direktur teknik Twente Enschede sejak Februari, mengonfirmasi bahwa sejumlah klub papan atas Eropa mengincar bek tengah muda Twente, Ruud Nijstad.

"Memang ada ketertarikan terhadapnya. Beberapa dari delapan klub papan atas Eropa telah menanyakan tentang dia," ungkap ten Hag dalam acara "Goedemorgen Eredivisie" di ESPN.

Dalam beberapa bulan terakhir, FC Bayern München termasuk klub yang dikaitkan dengan Nijstad. Selain itu, FC Barcelona dan Manchester United juga disebut tertarik kepada pemain Belanda berusia 18 tahun tersebut.

"Patut diperhatikan bahwa dia secara sadar memutuskan untuk bertahan satu tahun lagi di Twente," kata ten Hag, memuji keputusan Nijstad pada musim panas lalu untuk belum melangkah ke klub papan atas. Bek muda itu sudah merebut tempat sebagai pemain inti Twente pada paruh kedua musim lalu. Kini, ia tak tergantikan dalam susunan sebelas pemain utama tim yang menempati posisi keempat klasemen Eredivisie tersebut.

Kontrak Nijstad bersama Twente masih berlaku hingga 2029. Namun, ten Hag juga menyadari bahwa pemain timnas junior Belanda itu kemungkinan besar akan pergi lebih awal. "Setiap klub di Belanda harus menjual pemain setiap tahun. Untuk tetap kompetitif di Eropa, Anda membutuhkan anggaran tertentu. Dan untuk memenuhinya, Anda memang harus menjual pemain," kata ten Hag.

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