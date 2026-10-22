Berita, ulasan, dan rumor lainnya seputar FC Bayern:

"Seharusnya mendapat 45 juta!": Legenda desak kontrak Olise segera diperpanjang

Kandidat Bayern ungkap negosiasi perpanjangan kontrak

Hitzlsperger soroti persoalan pemain yang sensitif: "Saya mengerti mengapa Bayern tidak ingin membahasnya"

FC Bayern, berita: Matthäus beri Bayern tugas jelas terkait Olise

Menurut Lothar Matthäus, Michael Olise saat ini menerima gaji yang jauh terlalu rendah di FC Bayern München. Karena itu, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman tersebut menyarankan para petinggi klub agar segera memperpanjang kontrak pemain asal Prancis itu dan menaikkan gajinya secara signifikan. Jika tidak, klub tersukses di Jerman itu bisa kehilangan pemain istimewa tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

"Tentu saja, itu juga bergantung pada durasi kontraknya. Olise sekarang berada di usia ketika semua pintu terbuka baginya. Jika kontraknya tidak diperpanjang, dalam satu atau dua tahun dia tidak akan lagi bermain untuk Bayern. Sebab, mereka jelas tidak akan membiarkannya pergi tanpa biaya transfer," kata Matthäus dalam acara Bild Lothar legt los.

Saat ini, Olise dikabarkan menerima sekitar 14 juta euro per tahun. Namun, menurut Matthäus, angka itu belum cukup mencerminkan pentingnya kontribusi Olise di lapangan bagi klub asal München tersebut. Pria berusia 65 tahun itu menilai sang pemain sayap sudah sepantasnya masuk kategori penerima gaji tertinggi di klub.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

"Kita tahu berapa gaji para pemain Bayern. Dia mungkin berada di urutan ketujuh atau kedelapan dalam daftar gaji. Namun, selama satu setengah tahun terakhir, dia tampil seperti pemain kelas atas. Karena itu, gajinya bisa disesuaikan dan kontraknya ditambah satu atau dua tahun. Jika benar-benar ingin mempertahankan pemain ini, Bayern harus menaikkan gajinya ke kisaran seperti Musiala atau Kane," jelas Matthäus.

Bagi sang pengamat, tidak ada keraguan bahwa Bayern harus berupaya sekuat tenaga mempertahankan Olise untuk jangka panjang. Menjual pemain asal Prancis itu bukan pilihan baginya. "Saya tidak akan pernah menjual pemain seperti itu. Saya akan selalu berusaha mempertahankannya selama mungkin. Namun, tentu saja klub juga harus mengeluarkan uang lebih banyak," tegas Matthäus.

Pemain berusia 24 tahun itu membuktikan dari pekan ke pekan di lapangan bahwa ia layak mendapat penyesuaian gaji. Setelah menjalani musim dengan performa setingkat Ballon d'Or, Olise juga termasuk salah satu pesepakbola terbaik dunia pada awal musim baru ini. Dalam sepuluh pertandingan kompetitif pertamanya, ia sudah mencatat sembilan gol dan lima assist yang mengesankan.

"Dia tidak hanya membuat kami senang lewat permainannya. Nilai hiburannya luar biasa. Saya pergi ke stadion untuk mengagumi pemain yang mampu menjadi pembeda, seperti Messi atau Maradona. Olise bukan hanya mencintai bola, bola juga mencintainya," puji pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman itu.

Tak heran jika penampilan pemain asal Prancis tersebut menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa. Real Madrid juga dikabarkan sangat berminat kepada Olise. Kabarnya, klub berjuluk Los Blancos itu sudah memasukkan nama Olise dalam daftar incaran mereka pada musim panas lalu, tetapi tidak pernah mengajukan tawaran konkret. Mengingat performa dan pentingnya peran Olise bagi FC Bayern, merekrutnya kemungkinan besar akan memakan biaya besar. Biaya transfer lebih dari 200 juta euro tampak realistis.

Kontrak Olise dengan klub asal München itu saat ini masih berlaku hingga 2029. Namun, para petinggi Bayern ingin memperpanjangnya lebih awal.

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FC Bayern, berita: "Keluar dari kantor saya!": Matthäus ungkap kemarahan Hoeneß

Lothar Matthäus dan Uli Hoeneß memiliki sejarah bersama selama puluhan tahun. Kebersamaan mereka dimulai ketika Matthäus masih bermain untuk FC Bayern München dan Hoeneß mengelola klub tersukses di Jerman itu sebagai manajer. Kini, Matthäus menceritakan sebuah kisah dari masa tersebut yang mengungkap kemarahan sosok yang saat ini menjabat presiden kehormatan klub itu.

Dalam acara tersebut, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman itu mengenang denda yang dijatuhkan FC Bayern kepadanya pada 1990-an. "Denda terbesar yang pernah dijatuhkan kepada saya adalah 10.000 mark Jerman karena saya mengambil foto iklan di sebuah gunung tanpa izin, untuk perusahaan Bogner. Willy Bogner meminta saya berfoto beberapa kali," tutur Matthäus.

Pria yang kini berusia 65 tahun itu kemudian menjelaskan bagaimana kejadian tersebut berlangsung: "Saya lalu berdiri di sana dan foto-fotonya diambil. Ada juga kamera RTL yang meliput pengambilan gambar iklan itu. Lokasinya tepat di atas tempat parkir. Saya hanya meluncur turun sekitar 50 meter menuju mobil saya."

Namun, denda sebesar 10.000 mark Jerman, setara sekitar 5.113 euro, itu tidak pernah dipotong dari gaji Matthäus. Ketika juara dunia 1990 itu menyadarinya sebulan kemudian, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Hoeneß.

"Saya lalu naik ke kantor Hoeneß sambil membawa slip gaji dan berkata: 'Uli, kalian lupa memotong 10.000 mark Jerman yang menjadi denda saya karena bermain ski tanpa izin, padahal saya sama sekali tidak bermain ski.'" Namun, tanggapan manajer Bayern itu sama sekali tidak ramah. "Lalu dia berkata: 'Keluar dari kantor saya!'" cerita Matthäus.

Pada akhirnya, mantan pemain Bayern itu kembali lolos tanpa membayar denda. "Angka 10.000 mark Jerman itu memang muncul di media, tetapi tidak pernah dibayarkan," tegas Matthäus.

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FC Bayern, rumor: FCB terancam kehilangan seorang bintang besar

Di FC Bayern München, tanda-tanda kepergian pemain tim nasional Klara Bühl kian menguat. Menurut laporan Sport Bild, banyak hal mengindikasikan bahwa pemain lini serang itu akan meninggalkan juara Jerman tersebut tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang.

Daftar peminatnya panjang: FC Barcelona disebut sebagai kandidat terkuat, setelah dikaitkan dengan Bühl selama beberapa bulan terakhir. Namun, sejumlah klub papan atas Eropa lainnya juga dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu. Selain FC Arsenal dan FC Chelsea, Manchester City, London City Lionesses, serta Olympique Lyon juga disebut sebagai kemungkinan tujuan.

Saat ini, Bühl dikabarkan menerima sekitar 300.000 euro per tahun di FC Bayern, menjadikannya pemain bergaji tertinggi di tim. Namun, menurut laporan tersebut, gajinya bahkan bisa berlipat ganda jika ia pindah ke Spanyol, Inggris, atau Prancis.

Baru pekan lalu, kicker melaporkan bahwa belum ada keputusan akhir mengenai masa depannya. Bühl sendiri belakangan juga belum memastikan langkah berikutnya. "Saya bisa membayangkan semua kemungkinan," katanya kepada ZDF pada Oktober lalu. Pada saat yang sama, pemain tim nasional itu menegaskan bahwa ia merasa "sangat, sangat nyaman" di FC Bayern. "Saya tahu apa yang saya miliki di München."

Meski demikian, para petinggi klub asal München itu berharap segera mendapat kepastian. Direktur sepakbola wanita Bianca Rech menjelaskan bahwa klub ingin mendapatkan keputusan mengenai masa depan Bühl paling lambat pada akhir tahun.

Dari sisi olahraga, kepergiannya akan menjadi kehilangan besar bagi Bayern. Bühl merupakan salah satu pemain andalan juara Jerman tersebut dan kembali menunjukkan pentingnya peran itu dengan mengesankan pada musim ini. Setelah sepuluh pertandingan, ia sudah mencatat tujuh gol dan sembilan assist. Menurut Soccerdonna , ia juga merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi ketiga di dunia, dengan perkiraan nilai 1,65 juta euro. Kontraknya di München masih berlaku hingga 2027.

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FC Bayern, berita: Mantan bintang FCB Palhinha ciptakan momen mengharukan bersama penggemar

Joao Palhinha menciptakan momen yang sangat istimewa di Benfica Lisbon melalui tindakan yang menyentuh hati. Pemain asal Portugal itu, yang pada musim panas pindah dari FC Bayern ke mantan klubnya dengan biaya sekitar 14 juta euro termasuk bonus, mewujudkan keinginan seorang penggemar muda.

Matilde, 15 tahun, mengungkapkan di Instagram keinginannya untuk suatu hari mengunjungi stadion Benfica dan bertemu langsung dengan pemain sayap Andreas Schjelderup. Palhinha mengetahui keinginan itu dan, menurut Bild , langsung mengurus sendiri persiapannya. Matilde menderita penyakit yang disebut penyakit kulit kupu-kupu, kelainan kulit genetik langka yang membuat sentuhan paling ringan sekalipun bisa terasa menyakitkan.

Dalam pertemuan yang penuh emosi itu, sang gelandang menyampaikan kata-kata menyentuh kepada penggemar muda tersebut. "Kamu adalah juara sejati, jangan pernah meragukannya. Rekan-rekan setim saya dan saya sangat mengagumimu. Sekarang kita berteman, kita akan tetap berhubungan dan saya berharap bisa lebih sering melihatmu di stadion," kata Palhinha.

Tak hanya itu, pemain asal Portugal tersebut memberikan jersi Benfica kepada Matilde dan juga memberinya kesempatan untuk bertemu bintang-bintang klub lainnya, pelatih, serta presiden klub.

Matilde kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya di Instagram dan berbagi perasaannya dengan para pengikutnya. "Hidup terkadang menghadapkan saya pada tantangan yang tidak mudah. Namun, hari-hari seperti ini mengingatkan saya bahwa ada orang-orang yang membuat dunia menjadi lebih indah," tulisnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan pribadi kepada Palhinha dan Benfica: "Terima kasih telah membuat saya merasa bahwa, meski mengidap penyakit ini, saya tetap seorang gadis yang boleh bermimpi dan mengalami momen-momen ajaib."

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FC Bayern München, jadwal: Pertandingan FCB berikutnya