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Hal ini bisa membuat Vincent Kompany kesal: penutup latihan baru FC Bayern München tampaknya sudah rusak. Selain itu, pelatih Kanada Jesse Marsch mengungkap percakapan emosional dengan Alphonso Davies, yang kembali cedera. Berikut kabar dan rumor seputar FCB.

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FC Bayern, Rumor: Penutup latihan Kompany tampaknya rusak

Menurut informasi surat kabar Bild, penutup latihan baru di kompleks latihan FC Bayern München , yang baru mulai digunakan pada awal Oktober, sudah rusak.

Menurut laporan itu, ada bagian dari sistem tirai baru yang robek. Sistem tersebut memungkinkan kerai dinaikkan dan diturunkan secara mekanis. Di bagian itu, penutupnya bahkan terlepas dari bingkai. Salah satu kemungkinan penyebab kerusakan tersebut adalah angin kencang di München pada awal pekan, yang kecepatannya sempat mencapai 65 km/jam.

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Karena itu, pada Selasa pelatih Vincent Kompany, yang kini kembali ke lapangan latihan setelah sempat pingsan , hanya bisa memakai lapangan tepat di depan area tim utama untuk berlatih secara tertutup. Lapangan itu masih bisa ditutup dengan satu tirai dan dua kerai yang dapat dikendalikan secara terpisah. Dua lapangan lainnya tetap bisa terlihat, diduga akibat kerusakan tersebut.

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Pada musim panas, Bayern membongkar area latihan kebugaran besar peninggalan mantan pelatih Carlo Ancelotti, yang menelan biaya sekitar satu juta euro pada 2016/17, untuk menyediakan lapangan ketiga bagi sesi latihan tertutup Kompany. Rencana itu mencakup penutup tambahan agar ketiga lapangan tidak terlihat dari luar.

Kini, untuk sementara Kompany kembali harus berlatih tanpa fasilitas barunya itu. Masalahnya, Bayern juga pernah mengalami kendala di lapangan depan area tim utama: kerai vertikal di sana beberapa kali terdorong keluar dari rel saat angin bertiup kencang. Sistem itu dipasang pada musim panas 2022, ketika Julian Nagelsmann menjabat. Sementara itu, lapangan tepat di samping bagian gedung yang menampung kantor para petinggi klub berasal dari era Pep Guardiola. Biaya pembuatannya pada musim gugur 2013 mencapai 80.000 euro.

IMAGO

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FC Bayern, Kabar: Marsch ungkap percakapan emosional dengan Davies

Pelatih timnas Kanada Jesse Marsch menceritakan percakapan emosional dengan Alphonso Davies setelah bek kiri FC Bayern München itu kembali mengalami cedera . Davies sekali lagi mengalami robekan serat otot paha selama jeda internasional.

"Kami berbincang dengan sangat terbuka dan hangat setelah pertandingan. Alphonso mengatakan kepada saya bahwa ia tidak ingin orang-orang mengira ia tak mau bermain untuk tim nasional. Hal itu ada dalam pikirannya," kata Marsch kepada OneSoccer.

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Davies, yang juga mengalami cedera paha, hanya bermain selama beberapa menit di Piala Dunia yang digelar di kandang pada musim panas. Hal itu membuatnya dikritik para penggemar Kanada. Pemain berusia 26 tahun itu antara lain dituding tidak memberikan segalanya bagi negaranya dan justru menjaga kondisi untuk klub tersukses di Jerman tersebut. Davies memang sudah melewatkan banyak pertandingan internasional sebelumnya, termasuk karena ia mengalami robekan ligamen krusiat saat bersama tim nasional tahun lalu.

Marsch kini menepis tudingan tersebut. "Ia senang bersama kami dan mewakili negaranya. Menjadi kapten pun merupakan kehormatan besar baginya," ujarnya. Menurut Marsch, Davies sudah mengeluhkan rasa sakit menjelang pertandingan saat ia kemudian cedera. Ia pun menjalani pemeriksaan MRI, tetapi hasilnya tidak menunjukkan kelainan.

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Pada akhirnya, Davies cedera setelah baru enam menit berada di lapangan, tanpa benturan dengan pemain lawan. "Ia merasa ada yang tidak beres dan kini ia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, ia harus beristirahat dan mendengarkan tubuhnya. Tentu kami ingin Alphonso ada di tim kami. Ia pemain terbaik kami. Melihat permainannya belakangan ini bersama Bayern sungguh menggembirakan. Namun, kami semua menginginkan yang terbaik baginya," jelas Marsch.

Davies kemudian mengungkap bahwa ia merusak beberapa tempat sampah karena frustrasi . "Saya mengamuk di ruang ganti. Saya tidak tahu apa yang terjadi," katanya. Belum diketahui secara pasti berapa lama ia akan absen. Bayern hanya menyatakan bahwa pemain kesayangan suporter yang sangat cepat itu akan "absen untuk sementara waktu".

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FC Bayern München, Jadwal: Pertandingan FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 20 November (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Köln Rabu, 25 November (pukul 21.00) Liga Champions OSC Lille vs. FC Bayern Sabtu, 28 November (pukul 15.30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Selasa, 1 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal FC Bayern vs. Hertha BSC Jumat, 4 Desember (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn