Menurut informasi dari surat kabar Portugal A Bola, Sporting Lisbon menunjukkan minat untuk merekrut penyerang berusia 20 tahun dari klub Divisi Dua Inggris, FC Watford.

Menurut laporan tersebut, Sporting bersedia membayar biaya transfer sekitar 15 juta euro, sementara pihak klub Inggris tersebut masih mematok harga sekitar 20 juta euro untuk Irankunda. Namun, dilaporkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak tampaknya akan tercapai.

Pemain asal Australia itu baru bergabung dengan Watford lebih dari setahun yang lalu — saat itu, klub divisi dua tersebut membayar tiga juta euro kepada FC Bayern München. Satu musim kemudian, Irankunda berpotensi pindah dengan nilai transfer lebih dari enam kali lipat jumlah tersebut, sehingga Watford akan meraih keuntungan besar.

Namun, bagi juara terbanyak Jerman itu pun, kesepakatan ini akan terbukti sangat menguntungkan. Menurut kabar yang beredar, Bayern memiliki hak 50 persen atas hasil penjualan selanjutnya — sehingga setengah dari biaya transfer yang dibayarkan akan langsung masuk ke kas klub asal Munich tersebut.

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Nestory Irankunda akan berlaga bersama Australia di Piala Dunia 2026

Pada musim lalu, Irankunda mencetak empat gol dan memberikan lima assist dalam 42 pertandingan resmi saat membela klub Championship tersebut. Meskipun demikian, Watford yang berada di peringkat ke-16 klasemen gagal naik kembali ke Liga Premier.

Pada Piala Dunia yang baru saja berakhir di AS, Kanada, dan Meksiko, pemain berusia 20 tahun ini juga berhasil masuk ke dalam skuad 26 pemain tim nasional Australia. Bersama Socceroos, ia tampil dalam keempat pertandingan hingga tersingkir di babak 16 besar melawan Mesir (mencetak satu gol).

Sebaliknya, Irankunda tidak pernah diturunkan untuk tim utama Bayern. Ia hanya diturunkan di tim cadangan serta bersama tim U-19 di Youth League. Saat perpisahannya, ia mengeluhkan kurangnya komunikasi dari pihak juara terbanyak Jerman tersebut.