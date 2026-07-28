Seperti diumumkan klub raksasa Inggris itu pada Selasa siang, kontrak baru Gvardiol berlaku hingga 2031. Dengan demikian, City berhasil mengikat salah satu pemain kuncinya, yang dalam beberapa bulan terakhir sempat dikaitkan dengan klub-klub besar lain, untuk jangka panjang.

"Begitu saya mengetahui bahwa City ingin memperpanjang kontrak saya, saya langsung merasa bahwa inilah yang saya inginkan," tegas Gvardiol usai menandatangani kontrak barunya. Ia mengatakan City memiliki "tim kelas dunia, yang masih muda dan penuh potensi. Saya sangat yakin bahwa kami akan sangat sukses dalam beberapa tahun ke depan," ujar pemain berusia 24 tahun itu dengan sangat optimistis menatap masa depan.

Menurut kabar yang beredar, City membuat Gvardiol tertarik memperpanjang kontraknya dengan kenaikan gaji yang besar. Kabarnya ada persaingan dari nama-nama besar, pada Mei lalu spekulasi mengenai ketertarikan Bayern Munchen sempat menguat. Namun pada Juni, Sky kemudian melaporkan bahwa FCB telah mundur dari perburuan Gvardiol, yang untuk mendapatkannya harus merogoh kocek sangat dalam.

Real Madrid juga disebut memantau Josko Gvardiol

Pada akhirnya, City sendiri menggelontorkan biaya transfer fantastis sebesar 90 juta euro pada 2023 untuk memboyong Gvardiol dari RB Leipzig ke Inggris. Banderol mahal bek Kroasia itu pada akhirnya tampaknya juga membuat Real Madrid mundur, yang juga disebut memantau Gvardiol. Jose Mourinho, pelatih baru Los Blancos, disebut sebagai penggemar besar pemain berkaki kiri itu, yang selain bisa bermain di jantung pertahanan juga dapat ditempatkan sebagai bek kiri. Sebagai gantinya, Ibrahima Konate bergabung ke ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer.





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Dan kini situasi Gvardiol juga sudah jelas. Bek timnas Kroasia itu dalam tiga tahun terakhir selalu menjadi andalan utama di bawah mantan pelatih Pep Guardiola, yang pergi pada akhir musim yang baru saja berakhir. Namun pada paruh kedua musim lalu, Gvardiol harus absen selama berbulan-bulan akibat patah tulang kering yang dialaminya pada Januari.

Manchester City: Josko Gvardiol ingin kembali sepenuhnya bugar saat awal musim

Menjelang akhir musim, ia masih sempat mencatatkan dua penampilan. Namun, itu tetap tidak cukup untuk kembali benar-benar prima di Piala Dunia: Setelah masih menjadi starter dalam dua laga pertama fase grup melawan Inggris (2:4) dan Panama (1:0), mantan pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic, yang kini sudah mundur, hampir sepenuhnya mencadangkan Gvardiol dalam laga penentuan fase grup melawan Ghana (2:1) dan juga saat tersingkir pahit di babak 16 besar melawan Portugal (1:2). "Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja dan dengan cepat kembali ke performa terbaiknya. [...] Kami tidak akan menempatkannya dalam risiko besar jika dia belum seratus persen fit," kata Dalic sebelum duel melawan Portugal mengenai bintang City itu, yang masing-masing hanya masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat menghadapi Ghana dan Portugal.

Paling lambat saat memulai musim baru Premier League pada 23 Agustus melawan Bournemouth, Gvardiol kini ingin kembali berada dalam kondisi terbaik. Bek tersebut juga menaruh harapan besar pada kerja sama dengan pelatih baru, penerus Guardiola, Enzo Maresca: "Saya pikir kami bisa meraih hal-hal besar bersama," tegasnya.