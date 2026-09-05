Berkat hasil imbang melawan tim asuhan Miron Muslic yang berjuang habis-habisan, Bayern Munchen kehilangan puncak klasemen. Itu mungkin hanya catatan kecil setelah bahkan belum genap dua pekan pertandingan, tetapi tidak demikian halnya jika menyangkut FC Bayern yang besar.

Sebab: juara 35 kali itu sebelumnya memuncaki klasemen Bundesliga selama 67 matchday beruntun. Enam puluh tujuh! Saat ini SC Freiburg bertengger di posisi teratas, pada Minggu FC Augsburg bisa mengambil pole position dengan kemenangan di markas Eintracht Frankfurt dan menendang Bayern keluar dari zona Liga Champions!

Pemuncak klasemen terakhir sebelum rangkaian tanpa akhir Bayern itu, omong-omong, adalah - siapa lagi? - 1. FC Heidenheim setelah dua matchday musim 2024/25.

Apakah Elversberg terlalu tangguh untuk FC Bayern ini?

Selain itu, Bayern untuk pertama kalinya sejak Februari 2025 gagal mencetak gol dalam sebuah laga Bundesliga. Saat itu skornya 0-0 melawan juara Bayer Leverkusen. Sejak saat itu, tim Munchen mencetak 161 gol yang benar-benar absurd dalam 47 pertandingan, sebelum Schalke memarkir bus biru kerajaannya dan menempatkan seorang penyihir bertangan gurita bernama Loris Karius di belakangnya.

Apakah krisis Bayern akan terus berlanjut, masih harus ditunggu. Namun, akhir pekan mendatang menghadirkan SV Elversberg sebagai lawan bagi Bayern, tim yang memiliki rekor kemenangan 100 persen di liga dan menjadi tim promosi pertama dalam sejarah liga yang mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan pertamanya.

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