FC Bayern, berita dan rumor: Tiga klub besar kabarnya mencari informasi tentang Lennart Karl

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FC Bayern Munich, rumor: Klub-klub besar Liga Primer mengincar Lennart Karl

Penampilan Lennart Karl bersama FC Bayern Munich tampaknya menarik minat klub-klub Liga Primer. Seperti terungkap dalam acara Bild 'Bayern-Insider', Liverpool FC, Arsenal FC, dan Manchester United telah menanyakan situasi pemain berusia 18 tahun itu di klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

Surat kabar itu berspekulasi bahwa penurunan performa sang pemain muda saat mengenakan seragam FCB, serta pernyataan terbaru tokoh berpengaruh klub, Uli Hoeneß, mungkin membuat klub-klub di Inggris berharap Bayern tidak lagi sepenuhnya puas dengan pemain ofensif tersebut.

Meski demikian, para petinggi klub berulang kali menegaskan bahwa Karl diharapkan memainkan peran penting di FC Bayern pada masa depan. Pemain berusia 18 tahun itu dianggap sebagai talenta menjanjikan dan masih terikat kontrak di Munich hingga 2029.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Musim ini, Karl belum sepenuhnya mampu mengulangi penampilan apiknya tahun lalu. Dari sebelas pertandingan di semua kompetisi, sejauh ini ia baru mencatatkan tiga kontribusi gol (satu gol, dua assist). Ia pun kerap hanya mendapat peran sebagai pemain pengganti.

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FC Bayern Munich, rumor: Joshua Kimmich masuk skuad untuk menghadapi BVB

FC Bayern Munich kemungkinan besar dapat kembali mengandalkan Joshua Kimmich dalam laga besar melawan BVB pada Sabtu malam. Menurut laporan Sky, gelandang itu masuk skuad klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut untuk laga 'Der Klassiker'.

Kimmich belakangan absen karena ada anggota keluarga dekatnya yang meninggal dunia. Ia melewatkan pertandingan Liga Champions melawan Arsenal FC serta duel Bundesliga melawan SC Freiburg akhir pekan lalu. Ia dilaporkan kembali berlatih pada Jumat kemarin.

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FC Bayern Munich, berita: Penyelenggara Ballon d'Or lakukan kekeliruan memalukan

Penyelenggara Ballon d'Or telah meminta maaf kepada anggota dewan pengawas Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, setelah melakukan kekeliruan yang memalukan.

Dalam gala pada Senin malam lalu, ketika penyerang FCB Harry Kane dianugerahi trofi bergengsi sebagai pemain pria terbaik, sebuah video menampilkan adik Karl-Heinz, Michael, alih-alih Rummenigge yang dua kali meraih penghargaan tersebut (1980, 1981).

Dalam video itu, penyelenggara menampilkan cuplikan Michael saat klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut menghadapi Real Madrid pada April 1987 (4-1). Namun, saat itu Karl-Heinz sudah tidak bermain untuk FC Bayern, melainkan untuk Inter Milan.

Mantan ketua dewan direksi klub asal Munich itu menanggapi kekeliruan yang tidak biasa tersebut dengan humor: "Saya hanya tersenyum. Setidaknya Ballon d'Or tetap berada dalam keluarga. Tentu saya dengan senang hati menerima permintaan maaf itu, tetapi sebenarnya tidak perlu. Kesalahan terkadang terjadi dalam hidup."

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FC Bayern Munich, berita: Bos FCB beri pernyataan tegas soal Erling Haaland

FC Bayern Munich tampaknya tidak akan mengupayakan transfer Erling Haaland jika Manchester City terancam mengalami degradasi paksa. Demikian laporan Bild.

Menurut laporan itu, ketua dewan direksi Jan Christian Dreesen menegaskan kepada surat kabar tersebut bahwa klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu sudah memiliki "penyerang terbaik di dunia", yakni pemenang Ballon d'Or Harry Kane. Karena itu, mendatangkan Haaland sama sekali bukan pertimbangan.

Potensi biaya transfer bukan faktor dalam keputusan itu. Menurut Dreesen, FC Bayern mampu membeli pemain mana pun di dunia, seperti yang telah mereka buktikan dalam beberapa waktu terakhir lewat transfer Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.

Haaland masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2034. Namun, masa depan pemain asal Norwegia itu tidak pasti di tengah ancaman sanksi terhadap The Skyblues.

Pada akhir September, Liga Primer secara resmi menyatakan klub itu bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap aturan keuangan dalam sekitar 100 kasus antara 2009 dan 2018. Dalam skenario terburuk, mereka bisa mengalami degradasi paksa.

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FC Bayern Munich, berita: Angela Merkel sampaikan harapan agar Vincent Kompany lekas pulih

Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel (CDU) menyampaikan harapan agar pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, lekas pulih setelah ia pingsan di fasilitas latihan FC Bayern Munich sekitar sepekan lalu.

"Pertama-tama, saya sangat sedih mendengarnya. Saya berharap ia cepat pulih, tetapi juga berada di lingkungan yang memungkinkan ia benar-benar mengambil waktu sebanyak yang dibutuhkan. Saya sendiri sedikit tahu bagaimana rasanya membutuhkan waktu," kata Merkel kepada MagentaTV.

Ia sendiri memiliki "rasa hormat yang besar terhadap pekerjaan Vincent Kompany serta sikap tegasnya mengenai diskriminasi dan banyak isu lainnya. Saya bisa membayangkan bahwa jika saya seorang pesepakbola, entah laki-laki atau perempuan, ia adalah tipe pelatih yang ingin saya ajak bekerja sama."

Mantan kanselir itu juga menjelaskan bahwa sesuatu yang sangat mirip pernah dialaminya pada 2019 saat upacara penghormatan militer. Saat itu, ketegangan dalam dirinya muncul ke permukaan, "mungkin dipicu oleh kematian ibu saya atau juga kenyataan bahwa saya tahu saya akan berhenti". Menurut Merkel, tubuh "kemudian memberi tanda, dan secara manusiawi itu sesuatu yang sangat, sangat baik".

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