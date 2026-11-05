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FC Bayern, Berita: Max Eberl sangat terkesan dengan salah satu bintang FCB

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, tentu masih mengenang 13 Februari tahun ini dengan gembira. Pada Jumat siang itu, klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut secara resmi mengumumkan bahwa bek tengah Dayot Upamecano memperpanjang kontraknya yang akan habis selama empat tahun lagi hingga 2030, setelah negosiasi berlarut-larut selama berbulan-bulan.

"Syukurlah kami memperpanjang kontraknya," kata Eberl pada Selasa malam di Madrid, setelah Upamecano, yang sedang dalam performa sangat bagus, kembali tampil gemilang saat menang 2-0 dalam laga Liga Champions di kandang Atletico. "Syukurlah dia berada di klub kami. Sudah berminggu-minggu dia bermain di level kelas dunia. Dia juga melakukannya musim lalu, juga di Piala Dunia, dan sekarang kembali melakukannya," lanjut Eberl.

Negosiasi kontrak antara Bayern dan Upamecano sempat memanas hingga FCB bahkan menarik tawarannya untuk sementara waktu. Saat itu, muncul ancaman pemain asal Prancis tersebut hengkang tanpa biaya transfer pada musim panas 2026, sebelum Upamecano akhirnya menandatangani kontrak baru di Säbener Straße.

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Di bawah pelatih Vincent Kompany, Upamecano telah menjadi sosok yang mutlak tak tergantikan di pusat pertahanan tim Munich. Pemain berusia 28 tahun itu juga konsisten tampil dalam performa terbaiknya musim ini. Selain penampilannya yang kuat dalam bertahan, ia bahkan berbahaya di depan gawang. Upamecano sudah mencetak tiga gol dalam dua belas penampilan sejauh ini pada musim 2026/27.

Bek tersebut bermain "luar biasa bagus", puji Eberl. "Dia bahkan mencetak gol. Tak ada lagi yang perlu dikatakan tentang dia, selain bahwa dia kelas dunia."

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FC Bayern Munich, Berita: Tom Bischof mencatat statistik luar biasa

Gelandang Tom Bischof mencatat statistik yang mengesankan saat FC Bayern Munich menang 2-0 dalam laga Liga Champions di kandang Atletico Madrid pada Selasa.

Menurut situs statistik WhoScored , Bischof melakukan enam tekel sukses di Madrid. Belum ada pemain lain yang mencatat sebanyak itu dalam satu pertandingan Liga Champions musim ini.

Karena Aleksandar Pavlovic, yang sedang mengalami masalah fisik, hanya duduk di bangku cadangan, Bischof secara agak mengejutkan masuk susunan pemain inti Bayern dan bermain bersama Joshua Kimmich sebagai gelandang bertahan ganda. Pemain berusia 21 tahun itu, yang untuk ketiga kalinya secara beruntun menjadi starter di Liga Champions, tampil baik dan antara lain menunjukkan kemampuan bertahan yang kuat.

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FC Bayern, Berita - "Sosok dengan motivasi luar biasa": Eks talenta FCB memuji Joshua Kimmich

Kiper Eintracht Braunschweig, Ron-Thorben Hoffmann, yang berasal dari akademi Bayern Munich dan dahulu memulai karier profesionalnya di FCB, memuji kualitas luar biasa gelandang andalan Bayern, Joshua Kimmich.

"Dia sosok dengan motivasi luar biasa," kata Hoffmann tentang Kimmich dalam podcast Sport1 'Leadertalk', lalu menjelaskan: "Dia tidak pernah menjadi pemain yang paling besar, tidak pernah menjadi yang paling cepat, dan secara teknik bukan yang terbaik. Namun, dia benar-benar pekerja keras yang tahu cara mengajak pemain lain untuk ikut maju."

Kimmich juga terkadang menantang harga diri rekan-rekannya, "yang kadang bisa sangat tidak menyenangkan, seperti yang saya alami sendiri." Mentalitas itulah yang membuat pemain seperti Kimmich, "yang sudah berada di puncak selama sepuluh, 20 tahun, tetap bertahan di sana, karena itulah yang mendorong mereka dan membuat mereka terus menjadi lebih baik."

Hoffmann pindah dari RB Leipzig ke akademi Bayern saat berusia 16 tahun, lalu masuk skuad profesional FCB pada 2018 ketika berusia 19 tahun. Meski beberapa kali masuk skuad, ia tidak pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim utama klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut. Setelah memainkan 55 pertandingan untuk Bayern II di Liga 3 dan Regionalliga, ia justru dipinjamkan pada 2021 ke AFC Sunderland, yang saat itu bermain di divisi ketiga Inggris. Penampilannya di sana membuatnya dilirik untuk pindah secara permanen ke Eintracht Braunschweig.

Setelah dua tahun bersama klub asal Niedersachsen tersebut, Hoffmann bergabung dengan FC Schalke pada 2024. Namun, ia gagal mendapatkan tempat di sana dan kembali ke Braunschweig hanya setengah tahun kemudian. Pemain berusia 27 tahun itu kini menjadi kapten klub divisi kedua tersebut, yang saat ini menempati posisi ke-15 klasemen.

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