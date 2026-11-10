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Oliver Baumann tampaknya menjadi sosok yang paling diinginkan FC Bayern untuk mengisi posisi calon kiper nomor dua di belakang Jonas Urbig, tetapi ada satu kendala besar. Kabar dan rumor seputar FCB.

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FC Bayern, rumor: Ada kendala dalam upaya merekrut Baumann, Karius juga menjadi opsi?

Manuel Neuer, yang saat ini menepi akibat robekan sebagian tendon di kaki kanan, kemungkinan besar akan mengakhiri kariernya saat kontraknya habis pada akhir Juni 2027. Menurut laporan Sky, pihak FCB kini "hampir yakin" bahwa kiper berusia 40 tahun itu akan pensiun pada musim panas mendatang.

Sementara itu, kiper nomor tiga saat ini, Sven Ulreich, juga diperkirakan akan gantung sarung tangan setelah musim berakhir. Karena itu, FCB harus mulai serius memikirkan susunan jajaran kiper mereka untuk masa depan. Pencarian kiper nomor dua baru di belakang Jonas Urbig, yang direncanakan menjadi pilihan utama di bawah mistar FCB mulai musim panas, pun perlahan mulai bergulir.

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Menurut Sky, meski belum ada pembicaraan dengan para kandidat, Oliver Baumann kini muncul sebagai pilihan yang paling diinginkan para petinggi FCB. Kiper TSG Hoffenheim itu sangat sesuai dengan profil yang dicari: sangat berpengalaman, mengenal Bundesliga luar dalam, loyal, akan menjamin kualitas latihan yang tinggi, dan dengan kemampuannya bisa mendorong Urbig melalui persaingan. Selain itu, Baumann mengenal pelatih kiper Bayern, Michael Rechner, berkat bertahun-tahun bekerja bersama di Hoffenheim.

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Kontrak Baumann bersama TSG masih berlaku hingga 2028. Jika pindah pada musim panas mendatang, kiper berusia 36 tahun itu bisa didapat dengan biaya transfer yang relatif murah. Namun, ada satu kendala krusial terkait kiper yang sudah 13 kali membela timnas Jerman itu: Maukah ia menukar peluang memecahkan rekor lama milik legenda Frankfurt Karl-Heinz Körbel untuk jumlah penampilan terbanyak di Bundesliga (602 pertandingan) bersama Hoffenheim dengan kesempatan meraih gelar sebagai kiper nomor dua Bayern?

Baumann saat ini telah memainkan 532 pertandingan Bundesliga, sehingga ia masih membutuhkan 71 penampilan untuk menjadi pemegang rekor tunggal. Dengan asumsi ia tampil dalam seluruh 59 pertandingan liga yang tersisa hingga kontraknya saat ini berakhir pada 2028, ia hanya akan berjarak dua belas penampilan dari rekor Körbel. Menurut Sky, TSG bersedia memperpanjang kontrak Baumann, yang saat itu berusia 38 tahun, pada 2028 agar ia dapat mencetak rekor baru tersebut.

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Jika Baumann pindah ke München musim panas mendatang dan hanya sesekali bermain sebagai kiper nomor dua di belakang Urbig, peluangnya memecahkan rekor Körbel dipastikan sirna. Kiper TSG itu pun menghadapi keputusan yang sulit.

Selain Baumann, Bayern memiliki sejumlah opsi ternama lainnya. Menurut Sky, Bernd Leno juga berada di posisi atas daftar tersebut dan terbuka untuk mengambil peran sebagai pesaing Urbig di FCB. Kiper berusia 34 tahun itu juga tertarik pada kemungkinan kembali tinggal jauh lebih dekat dengan kampung halamannya di kawasan Stuttgart jika pindah ke München, setelah delapan setengah tahun berada di London.

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Kontrak Leno bersama FC Fulham akan berakhir pada 2027, sehingga ia berpotensi didatangkan Bayern tanpa biaya transfer musim panas mendatang. Namun, Fulham memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang kontrak kiper yang sembilan kali membela timnas Jerman itu selama satu tahun lagi hingga 2028. Jika opsi tersebut diambil, FCB harus membayar untuk mendapatkan Leno.

Sementara itu, Sky menyebut Loris Karius sebagai alternatif lain yang dipertimbangkan Bayern. Klub pemegang rekor gelar itu juga mempertimbangkan kiper FC Schalke 04, tim promosi Bundesliga, tersebut karena terkesan dengan penampilan kuatnya bersama S04. Ketersediaan Karius, yang terikat kontrak di Gelsenkirchen hingga 2028, juga sangat bergantung pada perkembangan prestasi Schalke: Apakah mereka mampu bertahan di Bundesliga atau kembali terdegradasi?

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FC Bayern München, rumor: Transfer Nusa ke FCB tampaknya bukan agenda saat ini

Belakangan beredar rumor bahwa FC Bayern München mungkin akan berupaya merekrut pemain menyerang RB Leipzig, Antonio Nusa. Menurut Bild , direktur olahraga FCB Max Eberl merupakan salah satu pengagum terbesar pemain Norwegia itu, yang menurut Sky bisa dilepas Leipzig pada musim panas mendatang jika ada tawaran antara €70 juta dan €90 juta.

Namun, menurut Sky, Nusa sama sekali bukan target yang sedang dikejar serius FCB saat ini. Meski pihak klub di Säbener Straße menganggap pemain berusia 21 tahun itu menarik, kepindahan Nusa ke Bayern disebut "sangat, sangat tidak realistis".

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Nusa, yang pindah dari Club Brugge ke Leipzig pada 2024 dengan biaya transfer €21 juta, sejauh ini menjalani musim yang bagus bersama RB. Dalam 15 penampilan di semua kompetisi, pemain timnas Norwegia itu telah mencetak enam gol dan delapan assist. Kontraknya bersama klub asal Sachsen itu berlaku hingga 2029.

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FC Bayern, kabar - "Saya telah menyia-nyiakan beberapa kesempatan": Mantan talenta Bayern menyesali kesalahan selama di FCB

Mantan talenta Bayern Leon Dajaku, yang kini terikat kontrak dengan klub divisi tiga Hansa Rostock, menyesali sejumlah hal dari masa-masanya di FCB.

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"Saat masih muda, saya menyia-nyiakan beberapa kesempatan karena saya tidak cukup bijak atau tidak berpikir jernih," kata Dajaku dalam wawancara dengan kanal YouTube HSTRYSTORIES. "Seandainya saya tidak melakukan hal-hal itu, mungkin saya masih di Bayern atau menempuh jalan yang berbeda."

Penyerang itu mengakui bahwa ia terkadang bersikap "tidak disiplin" dan "tidak bijak". Misalnya, ia pernah ketiduran hingga melewatkan latihan bersama tim utama FCB, yang saat itu dilatih Hansi Flick. Ia juga melakukan perjalanan tanpa izin ke kampung halamannya di Stuttgart selama pandemi virus corona. "Itu kemudian membuat saya diskors," kenang Dajaku. "Hansi sangat tegas soal hal seperti itu. Dia benar-benar mempermasalahkannya."

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Pada musim panas 2019, Dajaku, yang saat itu berusia 18 tahun, pindah dari VfB Stuttgart ke tim kedua Bayern. Penampilan bagusnya bersama tim cadangan yang kala itu bermain di 3. Liga membuatnya dipandang siap untuk tantangan lebih besar. Pada musim dingin 2019/20, ia mencatatkan dua penampilan Bundesliga, satu-satunya bersama FCB.

Namun, Dajaku mengakui bahwa ia kemudian "tidak sabar" terkait posisinya di klub pemegang rekor gelar itu. "Ketidaksabaran itu juga tidak membantu saya selama bertahun-tahun." Akibat dua tindakan tidak disiplin tersebut, ia sempat tersisih di Bayern "dan saat itu saya berpikir: 'Saya ingin pergi, saya ingin bermain di Bundesliga sekarang juga'."

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Karena itu, ia meninggalkan Bayern menuju Union Berlin pada awal 2021. Namun, ia tidak pernah berhasil mendapatkan tempat di sana dan hanya tampil dalam dua pertandingan kompetitif untuk klub tersebut. "Saya bertengkar dengan Bayern agar bisa pergi. Sebenarnya sangat bodoh," kata Dajaku, yang kembali mengakui kesalahannya.

Setelah singgah di beberapa klub, termasuk AFC Sunderland di Inggris dan Hajduk Split di Kroasia, pemain yang kini berusia 25 tahun itu bergabung dengan Rostock pada musim panas lalu. Penyerang tersebut tampil baik bersama Hansa. Ia menjadi pemain reguler dan telah mencatatkan enam kontribusi gol (tiga gol dan tiga assist) dalam sebelas penampilan pada musim 3. Liga yang sedang berjalan.

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FC Bayern München: Jadwal pertandingan FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 20 November (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Köln Rabu, 25 November (pukul 21.00) Liga Champions OSC Lille vs. FC Bayern Sabtu, 28 November (pukul 15.30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Selasa, 1 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal FC Bayern vs. Hertha BSC Jumat, 4 Desember (pukul 20.30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn