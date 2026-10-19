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FC Bayern, berita: Ralf Fährmann ragu terhadap Jonas Urbig dan yakin Bayern akan mendatangkan kiper top

Mantan kiper Bundesliga Ralf Fährmann belum yakin Jonas Urbig sudah memiliki kemampuan untuk menjadi kiper nomor satu Bayern Munich.

"Sejujurnya, saya sangat skeptis," kata Fährmann dalam acara Sport1-Doppelpass mengenai situasi penjaga gawang di FCB. Menurut mantan kiper Schalke itu, Urbig memang "kiper luar biasa yang menjalankan semua proses seperti robot dan benar-benar hebat, tetapi kita sedang membicarakan Bayern Munich". Di klub tersukses di Jerman itu, "menjadi kiper yang sempurna saja tidak cukup. Anda membutuhkan aura, pengalaman tertentu, dan daya tarik tertentu."

Jika Manuel Neuer benar-benar mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang seperti yang diperkirakan, Urbig disiapkan sebagai kiper nomor satu Bayern yang baru. Setelah penampilan Neuer yang kurang beruntung dalam hasil imbang 2-2 di Augsburg, bahkan muncul perdebatan mengenai apakah Urbig seharusnya menjadi pilihan utama di bawah mistar FCB pada musim ini. Dalam dua laga terakhir melawan Viking Stavanger (3-3) dan RB Leipzig (6-1), Urbig yang berusia 23 tahun menjaga gawang Bayern karena Neuer absen akibat masalah pada kaki.

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Fährmann membandingkan Urbig dengan mantan kiper Bayern Yann Sommer untuk menjelaskan keraguannya. "Ketika dia berada di Bayern Munich, dia sudah dipandang secara kritis," kata pria berusia 38 tahun itu tentang kiper asal Swiss tersebut, yang bermain untuk FCB selama setengah tahun pada musim 2022/23 sebelum pindah ke Inter Milan (Sommer kini bermain untuk Club Brugge).

Fährmann juga mengingat sejumlah contoh pada masa lalu ketika kiper muda gagal menanggung beban sebagai kiper nomor satu Bayern. "Kita sudah melihatnya pada masa lalu melalui Michael Rensing dan Thomas Kraft. Sulit untuk membina kiper dari lingkungan klub sendiri yang kemudian mampu menanggung besarnya tuntutan di Bayern Munich," ujar Fährmann.

Rensing berasal dari tim junior FCB dan lama belajar sebagai kiper nomor dua di belakang Oliver Kahn. Ia kemudian diproyeksikan menggantikan kiper berjuluk Titan itu pada 2008. Namun, Rensing, yang meninggalkan Bayern pada 2010, tidak mampu mempertahankan posisinya dalam jangka panjang, begitu pula Thomas Kraft. Pada awal 2011, Kraft yang masih muda sempat menggeser Hans-Jörg Butt yang lebih berpengalaman dari posisi kiper utama FCB. Namun, hanya beberapa bulan kemudian ia kembali menjadi pelapis dan pindah ke Hertha BSC pada musim panas 2011 karena Bayern mendatangkan Neuer dari Schalke sebagai kiper nomor satu yang baru.

Fährmann enggan membandingkan Neuer pada awal kariernya di FCB dengan Urbig. "Manuel Neuer sudah memainkan sangat banyak pertandingan untuk Schalke, tampil di Liga Champions dan tim nasional, serta memiliki status tertentu di Schalke. Dia punya pengalaman dan wibawa, dan sudah membuktikan kemampuannya. Saya tidak melihat itu pada Jonas Urbig," kata mantan pemain Schalke tersebut. Ia tidak yakin Bayern akan sepenuhnya mengandalkan Urbig dan menduga klub akan mendatangkan pesaing ternama baginya: "Saya rasa Bayern Munich akan membeli kiper yang benar-benar top, yang juga akan menghabiskan banyak uang," ujar Fährmann.

Namun, mantan bintang Bayern Stefan Effenberg dengan tegas membantah Fährmann. "Saya tidak percaya itu," kata Effenberg mengenai dugaan transfer yang disampaikan Fährmann. "Jangan lupa: Urbig sudah bermain di Bundesliga dan juga dalam laga fase gugur Liga Champions. Semua poin yang Anda sebutkan berlaku untuk Urbig." Bagi kiper muda seperti Urbig, tidak ada yang lebih baik "daripada belajar di sisi Manuel Neuer. Dan Neuer juga memberinya kesempatan. Itu nilai tambah yang besar untuk mengatakan: Saya percaya kepada kiper ini," ujar Effenberg.

Urbig pindah dari 1. FC Köln ke Munich pada awal 2025. Pemain yang baru menjadi anggota timnas Jerman itu sejauh ini telah tampil empat kali di semua kompetisi pada musim ini. Kontrak Urbig bersama Bayern berlaku hingga 2029.

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FC Bayern, berita: Max Eberl beri pujian khusus kepada Sacha Boey, tetapi sang pemain tampaknya tetap masuk daftar jual

Setelah dipinjamkan ke Galatasaray pada paruh kedua musim lalu, Sacha Boey sebenarnya diharapkan meninggalkan FC Bayern secara permanen pada musim panas. Namun, tidak ada klub yang bersedia merekrut bek kanan tersebut sehingga ia tetap berada di FCB.

Karena Boey tidak pernah mengendur dalam latihan dan selalu berusaha maksimal, pelatih Bayern Vincent Kompany memberinya penampilan perdana musim ini dalam kemenangan 6-1 atas RB Leipzig pada Sabtu. Pemain berusia 26 tahun itu masuk sebagai pengganti saat laga menyisakan sedikit kurang dari 15 menit.

"Itu menyenangkan! Min-jae (Kim, red.) mengalami sedikit masalah, jadi dia harus keluar. Sacha selalu memberikan 100 persen dalam latihan. Dia berusaha sekuat tenaga," kata direktur olahraga FCB Max Eberl, yang memberikan pujian khusus kepada Boey meski sang pemain sebenarnya sudah tidak masuk rencana tim. "Dia tahu situasinya di sini sangat sulit. Namun, kali ini dia siap. Pelatih menghadiahinya atas penampilannya dalam latihan. Dan itu menyenangkan," lanjut Eberl.

Namun, menurut Bild, rencana Bayern untuk Boey tidak berubah. Pemain asal Prancis itu diharapkan bisa dijual pada bursa transfer musim dingin mendatang. Kontrak Boey di Säbener Straße masih berlaku hingga 2028.

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FC Bayern Munich, berita: Bisakah Manuel Neuer kembali bermain melawan Arsenal?

Belum ada kepastian apakah Manuel Neuer akan kembali menjaga gawang FC Bayern Munich dalam laga besar Liga Champions melawan Arsenal pada Rabu.

Neuer mengalami penumpukan cairan pada kaki, kata direktur olahraga FCB Max Eberl setelah kemenangan 6-1 atas RB Leipzig pada Sabtu saat menjelaskan absennya kiper berusia 40 tahun itu melawan tim asal Sachsen tersebut dan beberapa hari sebelumnya saat menghadapi Viking Stavanger (3-3). "Kita lihat apakah dia bisa pulih pada Rabu," kata Eberl, yang belum mau memastikan Neuer akan kembali melawan juara Inggris itu.

Sementara itu, kicker melaporkan bahwa pihak internal FCB optimistis. Menurut laporan tersebut, para petinggi klub tersukses di Jerman itu memperkirakan Neuer siap bermain pada Rabu. Jika ternyata tidak, Jonas Urbig akan kembali menggantikannya.

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