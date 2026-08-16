FC Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan soal transfer Rodri, menurut Fabrizio Romano. Tawaran ketiga dari klub Catalan telah diterima dan dengan demikian pemain Spanyol itu, yang akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030, mendapatkan transfer yang diinginkannya.

Rodri pada musim panas yang luar biasa baginya ini dengan cepat memperjelas bahwa ia ingin pergi dari City. Pemenang Piala Dunia itu lama menunggu pergerakan dari Real Madrid, tetapi klub tersebut terlalu lama menutup pintu.

Barcelona baru-baru ini mengajukan tawaran pertama senilai 45 juta untuk pemain asal Madrid itu. Man City, tempat Rodri masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, membuang tawaran tersebut mentah-mentah.

Dengan tawaran 65 juta euro, Barcelona sudah jauh lebih dekat. Dengan tawaran ketiga, menurut David Ornstein senilai 60 juta euro tetap, 11 juta euro dalam bonus 'mudah' dan 5 juta euro dalam bonus 'sulit', City akhirnya sepakat.

Rodri pindah dari Atlético Madrid ke Manchester pada 2019 dengan nilai sekitar 70 juta euro. Itu terbukti menjadi investasi luar biasa bagi klub Inggris tersebut. Selama waktunya di City, Rodri antara lain memenangi empat gelar liga, Liga Champions, dan dua Piala FA. Pada 2024, ia memenangi Ballon d'Or sebagai dirigen dari pemenang treble itu.

Selain Rodri, Barcelona juga akan memperkuat skuad dengan João Cancelo. Bek kanan Portugal yang kini berusia 32 tahun itu sebelumnya sudah dua kali bermain sebagai pemain pinjaman untuk klub Catalan.

Bek kanan tersebut telah merobek kontraknya di Al-Hilal dan akan terbang ke Spanyol pada awal pekan depan untuk menuntaskan kepindahannya secara gratis. Pemain yang sudah mencatatkan 73 caps itu total telah memainkan 65 pertandingan untuk Barcelona (enam gol, sembilan assist).