FC Barcelona sepakat dengan Manchester City soal Rodri; kedatangan pemain internasional Portugal juga sudah dekat

FC Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Rodri, demikian dipastikan Fabrizio Romano. Tawaran ketiga dari klub Catalan itu telah diterima dan dengan begitu pemain Spanyol tersebut, yang akan meneken kontrak hingga pertengahan 2030, mendapatkan transfer yang diinginkannya.

Rodri, dalam musim panas yang luar biasa baginya ini, dengan cepat memperjelas bahwa ia ingin pergi dari City. Pemenang Piala Dunia itu lama menunggu pergerakan dari Real Madrid, tetapi klub tersebut terlalu lama menahan diri.

Barcelona baru-baru ini mengajukan tawaran pertama senilai 45 juta euro untuk pemain asal Madrid itu. Man City, tempat Rodri masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, membuang tawaran tersebut.

Dengan tawaran 65 juta euro, Barcelona sudah jauh lebih dekat. Dengan tawaran ketiga, menurut David Ornstein berupa 60 juta euro tetap, 11 juta euro bonus 'mudah', dan 5 juta euro bonus 'sulit', City pun menyepakatinya.

Rodri pindah dari Atlético Madrid ke Manchester pada 2019 dengan nilai sekitar 70 juta euro. Itu terbukti menjadi investasi luar biasa bagi klub Inggris tersebut. Selama waktunya di City, Rodri antara lain memenangi empat gelar liga, Liga Champions, dan dua Piala FA. Pada 2024, ia memenangi Ballon d'Or sebagai dirigen tim peraih treble itu.

Selain Rodri, Barcelona juga akan memperkuat diri dengan João Cancelo. Bek kanan Portugal yang kini berusia 32 tahun itu sebelumnya sudah dua kali bermain sebagai pemain pinjaman untuk klub Catalan tersebut.

Bek kanan itu telah merobek kontraknya di Al-Hilal dan akan melakukan perjalanan ke Spanyol pada awal pekan depan untuk merampungkan kepindahan bebas transfernya. Pemain yang sudah 73 kali membela tim nasional itu total telah memainkan 65 pertandingan untuk Barcelona (enam gol, sembilan assist).