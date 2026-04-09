FC Barcelona, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Barca secara langsung di TV dan streaming langsung?

FC Barcelona kembali bersaing di berbagai kompetisi musim ini: Tim asal Catalunya ini bertekad untuk memperebutkan gelar juara di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Di sini Anda dapat mengetahui stasiun TV mana saja yang akan menyiarkan pertandingan Barcelona.

FC Barcelona, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan Barca secara langsung di TV dan streaming langsung?

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, layanan streaming ini telah memiliki hak siar liga Spanyol sejak didirikan - dan menayangkan semua pertandingan tim Catalan secara langsung dan on demand dalam durasi penuh.

Paket langganan mana pun yang Anda pilih, La Liga sudah termasuk di dalamnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Liga Champions — setidaknya hampir begitu. Satu pertandingan pada hari Selasa setiap minggunya disiarkan oleh Prime Video, sedangkan semua pertandingan lainnya ditayangkan oleh DAZN.

Jadi, setiap Selasa Anda harus selalu memeriksa jadwal siaran, sedangkan setiap Rabu Anda bisa langsung menonton di DAZN.

Terakhir, ada kompetisi piala: Copa del Rey juga disiarkan di DAZN, hingga akhir musim 2028/29. Baru-baru ini, stasiun tersebut telah mengamankan hak siarnya.

Supercopa ditayangkan oleh Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan ini juga termasuk dalam paket MagentaSport dan DAZN.

