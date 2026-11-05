FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini. Klub asal Catalunya itu membidik gelar di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Rincian siaran sekilas: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman melalui DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol sejak layanan itu diluncurkan serta menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung dan sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia di keduanya.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sedangkan sisanya melalui DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, buka DAZN.

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Terakhir, untuk kompetisi piala: Copa del Rey juga ditayangkan melalui DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyedia layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan melalui Sportdigital FUSSBALL. Siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: Informasi siaran selengkapnya secara singkat. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring? Sekilas tentang klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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