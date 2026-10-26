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FC Barcelona: Sekilas informasi siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di TV dan melalui live streaming?

Barcelona
Champions League
LaLiga
Copa del Rey

Ingin tahu di mana bisa menyaksikan pertandingan FC Barcelona secara langsung di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, atau Supercopa? Anda datang ke tempat yang tepat.

FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini. Klub asal Catalunya itu berambisi memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.  

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Rincian siaran selengkapnya: Saluran mana yang menayangkan langsung pertandingan Barcelona di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol tersebut sejak peluncurannya dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia di keduanya.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sedangkan sisanya di DAZN

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, saksikan melalui DAZN.

FC BarcelonaGetty

Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga ditayangkan di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29. Hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyedia layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL. Siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN

FC Barcelona: Rincian siaran selengkapnya, siapa yang menayangkan langsung pertandingan Barcelona di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub

Didirikan29 November 1899
Gelar La Liga28
Gelar piala: 3232
Gelar Liga Champions5
Penampilan terbanyakLionel Messi

Menyaksikan langsung permainan umpan-umpan rumit dan perkembangan taktik Barcelona selalu menjadi daya tarik utama bagi pendukung yang mengapresiasi sepakbola menyerang yang mengalir. Untuk memastikan Anda menentukan pilihan pertandingan melalui platform yang sepenuhnya dioptimalkan dengan margin odds yang kompetitif, penting untuk membandingkan operator-operator terkemuka. Jelajahi ulasan lengkap kami tentang situs taruhan terbaik di Britania Raya untuk meningkatkan pengalaman bermain Anda.

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