FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini. Klub asal Catalunya itu berambisi memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Rincian siaran selengkapnya: Saluran mana yang menayangkan langsung pertandingan Barcelona di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol tersebut sejak peluncurannya dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia di keduanya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sedangkan sisanya di DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, saksikan melalui DAZN.

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Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga ditayangkan di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29. Hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyedia layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL. Siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: Rincian siaran selengkapnya, siapa yang menayangkan langsung pertandingan Barcelona di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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