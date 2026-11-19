FC Barcelona kembali berlaga di sejumlah kompetisi musim ini: Barcelona membidik gelar di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Seluruh informasi siaran sekilas: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol itu sejak diluncurkan serta menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung dan sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia di kedua paket tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

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Hal serupa berlaku untuk Liga Champions, meski tidak sepenuhnya. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui streaming di Prime Video, sementara sisanya di DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada hari Selasa, periksa jadwal siaran; pada hari Rabu, tonton di DAZN.

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Terakhir, kompetisi piala: Copa del Rey juga ditayangkan di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyiar tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; liputan Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: Seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring? Sekilas tentang klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Kemenangan di kompetisi piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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