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FC Barcelona: Sekilas informasi lengkap soal siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan Barca secara langsung di televisi dan melalui live streaming?

Barcelona
Champions League
LaLiga
Copa del Rey

Ingin tahu di mana bisa menyaksikan pertandingan langsung FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, atau Supercopa? Anda berada di tempat yang tepat.

FC Barcelona kembali berlaga di sejumlah kompetisi musim ini. Klub asal Catalunya itu membidik gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.  

Berikut panduan singkat kanal yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Rincian siaran sekilas: Kanal mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran televisi gratis dan streaming

Di Jerman, La Liga disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Platform tersebut memegang hak siar liga Spanyol sejak diluncurkan dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia dalam keduanya.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya tersedia di DAZN

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada hari Selasa, periksa jadwal siaran. Pada hari Rabu, saksikan di DAZN.

FC BarcelonaGetty

Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga tersedia di DAZN dan akan tetap tayang di sana hingga akhir musim 2028/29. Hak siarnya baru-baru ini diperoleh platform tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL. Siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia melalui MagentaSport dan DAZN

FC Barcelona: informasi siaran sekilas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring? Profil singkat klub

Didirikan29 November 1899
Gelar La Liga28
Gelar juara piala: 3232
Gelar Liga Champions5
Penampilan terbanyakLionel Messi

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