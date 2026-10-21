FC Barcelona kembali berlaga di sejumlah kompetisi musim ini. Klub asal Catalunya itu membidik gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat kanal yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Rincian siaran sekilas: Kanal mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran televisi gratis dan streaming

Di Jerman, La Liga disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Platform tersebut memegang hak siar liga Spanyol sejak diluncurkan dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun paket langganan yang Anda pilih, La Liga tersedia dalam keduanya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya tersedia di DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada hari Selasa, periksa jadwal siaran. Pada hari Rabu, saksikan di DAZN.

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Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga tersedia di DAZN dan akan tetap tayang di sana hingga akhir musim 2028/29. Hak siarnya baru-baru ini diperoleh platform tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL. Siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia melalui MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: informasi siaran sekilas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring? Profil singkat klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar juara piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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