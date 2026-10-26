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FC Barcelona: Sekilas informasi lengkap siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di TV dan melalui live streaming?

Barcelona
Champions League
LaLiga
Copa del Rey

Ingin tahu di mana bisa menyaksikan pertandingan langsung FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, atau Supercopa? Anda berada di tempat yang tepat.

FC Barcelona kembali berlaga di sejumlah kompetisi musim ini. Barcelona berupaya memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.  

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Simak seluruh informasi siaran berikut: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui siaran daring?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran di televisi gratis dan melalui siaran daring

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol sejak peluncuran layanannya dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun pilihan langganan Anda, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya melalui DAZN

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan laga pilihan pada Selasa malam yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, buka DAZN.

FC BarcelonaGetty

Terakhir, kompetisi piala: Copa del Rey juga tayang di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini didapatkan oleh penyiar tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia melalui MagentaSport dan DAZN

FC Barcelona: seluruh informasi siaran dan profil klub secara ringkas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring?

Didirikan29 November 1899
Gelar La Liga28
Gelar piala: 3232
Gelar Liga Champions5
Penampilan terbanyakLionel Messi

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