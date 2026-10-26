FC Barcelona kembali berlaga di sejumlah kompetisi musim ini. Barcelona berupaya memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Simak seluruh informasi siaran berikut: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui siaran daring?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran di televisi gratis dan melalui siaran daring

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol sejak peluncuran layanannya dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun pilihan langganan Anda, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya melalui DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan laga pilihan pada Selasa malam yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, buka DAZN.

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Terakhir, kompetisi piala: Copa del Rey juga tayang di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini didapatkan oleh penyiar tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia melalui MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: seluruh informasi siaran dan profil klub secara ringkas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan daring?

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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