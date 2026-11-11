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FC Barcelona: Sekilas informasi lengkap siaran: Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan melalui live streaming?

Barcelona
Champions League
LaLiga
Copa del Rey

Ingin tahu di mana bisa menyaksikan langsung pertandingan FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, atau Supercopa? Anda berada di tempat yang tepat.

FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini: Barcelona bertekad bersaing memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.  

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Simak seluruh informasi siaran berikut: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran di televisi gratis dan melalui streaming

Di Jerman, La Liga disiarkan secara eksklusif oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol sejak layanan itu diluncurkan serta menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung dan sesuai permintaan.

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Paket mana pun yang Anda pilih, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.

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BAR

BAR

LaLiga

22 Nov 2026

VIL

VIL

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya melalui DAZN

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, saksikan melalui DAZN.

FC BarcelonaGetty

Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga tersedia di DAZN dan akan tetap ditayangkan di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN

FC Barcelona: seluruh informasi siaran, siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub

Didirikan29 November 1899
Gelar La Liga28
Gelar piala: 3232
Gelar Liga Champions5
Penampilan terbanyakLionel Messi

Menyaksikan secara langsung permainan operan Barcelona yang rumit dan perkembangan taktiknya selalu menjadi daya tarik utama bagi pendukung yang menggemari sepakbola menyerang dengan alur permainan lancar. Untuk memastikan Anda memasang taruhan pada pertandingan pilihan melalui platform yang sepenuhnya dioptimalkan dengan margin peluang yang kompetitif, penting untuk membandingkan operator-operator terkemuka. Jelajahi ulasan lengkap kami tentang situs taruhan terbaik di Inggris untuk meningkatkan pengalaman bermain Anda.

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