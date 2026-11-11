FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini: Barcelona bertekad bersaing memperebutkan gelar La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Simak seluruh informasi siaran berikut: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: siaran di televisi gratis dan melalui streaming

Di Jerman, La Liga disiarkan secara eksklusif oleh DAZN, yang memegang hak siar liga Spanyol sejak layanan itu diluncurkan serta menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung dan sesuai permintaan.

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Paket mana pun yang Anda pilih, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya melalui DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan pertandingan pilihan pada Selasa malam, yang hanya tersedia di platform tersebut.

Pada Selasa, periksa jadwal siaran; pada Rabu, saksikan melalui DAZN.

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Untuk kompetisi piala, Copa del Rey juga tersedia di DAZN dan akan tetap ditayangkan di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: seluruh informasi siaran, siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

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