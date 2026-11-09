FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini. Klub asal Catalonia itu mengincar gelar di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.
Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.
Seluruh informasi siaran sekilas: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?
FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming
La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang telah memegang hak siar liga Spanyol sejak layanan itu diluncurkan dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.
Apa pun pilihan langganan Anda, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.
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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya tersedia di DAZN.
Untuk pertandingan hari Selasa, periksa jadwal siaran; untuk pertandingan hari Rabu, saksikan di DAZN.
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Terakhir, kompetisi piala: Copa del Rey juga ditayangkan di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyedia layanan tersebut.
Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.
FC Barcelona: Seluruh informasi siaran sekilas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub
|Didirikan
|29 November 1899
|Gelar La Liga
|28
|Gelar juara piala: 32
|32
|Gelar Liga Champions
|5
|Penampilan terbanyak
|Lionel Messi
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