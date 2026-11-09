FC Barcelona kembali berlaga di beberapa kompetisi musim ini. Klub asal Catalonia itu mengincar gelar di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa.

Berikut panduan singkat mengenai saluran yang menayangkan pertandingan Barcelona.

Seluruh informasi siaran sekilas: Saluran mana yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi atau melalui streaming?

FC Barcelona di La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Supercopa: Siaran di televisi gratis dan melalui streaming

La Liga disiarkan secara eksklusif di Jerman oleh DAZN, yang telah memegang hak siar liga Spanyol sejak layanan itu diluncurkan dan menayangkan setiap pertandingan Barcelona secara langsung maupun sesuai permintaan.

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Apa pun pilihan langganan Anda, La Liga tersedia dalam kedua paket tersebut.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

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Hal yang hampir sama berlaku untuk Liga Champions. Satu pertandingan pada Selasa malam ditayangkan melalui Prime Video, sementara sisanya tersedia di DAZN.

Berlangganan Amazon Prime Videountuk menyaksikan laga pilihan pada Selasa malam yang hanya tersedia di platform tersebut.

Untuk pertandingan hari Selasa, periksa jadwal siaran; untuk pertandingan hari Rabu, saksikan di DAZN.

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Terakhir, kompetisi piala: Copa del Rey juga ditayangkan di DAZN dan akan tetap tersedia di sana hingga akhir musim 2028/29, setelah hak siarnya baru-baru ini diperoleh penyedia layanan tersebut.

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Supercopa akan ditayangkan di Sportdigital FUSSBALL; siaran Supercopa dari layanan tersebut juga tersedia di MagentaSport dan DAZN.

FC Barcelona: Seluruh informasi siaran sekilas. Siapa yang menayangkan pertandingan Barcelona secara langsung di televisi dan melalui streaming? Sekilas tentang klub

Didirikan 29 November 1899 Gelar La Liga 28 Gelar juara piala: 32 32 Gelar Liga Champions 5 Penampilan terbanyak Lionel Messi

Menyaksikan langsung permainan umpan-umpan rumit Barcelona dan perkembangan taktiknya selalu menjadi daya tarik utama bagi suporter yang menyukai sepakbola menyerang yang mengalir. Untuk memastikan Anda menentukan pilihan pertandingan di platform yang sepenuhnya dioptimalkan dengan margin odds yang kompetitif, penting untuk membandingkan operator-operator terkemuka. Jelajahi ulasan komprehensif kami tentang situs taruhan terbaik di Inggris untuk meningkatkan pengalaman bermain Anda.