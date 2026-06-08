FC Barcelona menjadwalkan pemeriksaan medis dan memperluas kelompok pemain asal Belanda

Shane Kluivert akan bergabung dengan tim utama FC Barcelona pada musim depan, demikian dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf. Putra Patrick ini akan menjalani tes medis setelah liburannya.

Saat ini, Shane Kluivert bermain untuk tim muda Barcelona, Barcelona Atletic. Untuk tim tersebut, ia tampil sebanyak 22 kali musim ini. Ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist.

Winger kiri ini akan menghadapi persaingan dari Anthony Gordon musim ini. Penyerang sayap kiri asal Inggris itu didatangkan dua minggu lalu dengan nilai transfer lebih dari delapan puluh juta euro.

Selain itu, Raphinha masih terikat kontrak dengan FC Barcelona. Pemain sayap asal Brasil ini bisa bermain baik di sisi kiri maupun kanan.

Pada 13 Juli, Shane Kluivert akan menjalani pemeriksaan medis, setelah itu ia diperbolehkan ikut serta dalam pemusatan latihan tim utama ke Inggris. Ia akan mengikuti seluruh proses persiapan.

Media Spanyol SPORT melaporkan bulan lalu bahwa Ajax sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Shane Kluivert ke Amsterdam, namun juara terbanyak tersebut tampaknya gagal mendapatkan tanda tangannya.