Frenkie de Jong kembali masuk dalam skuad FC Barcelona untuk pertandingan hari Sabtu. Gelandang asal Belanda itu masuk dalam daftar 23 pemain untuk derby melawan Espanyol, demikian dilaporkan klubnya.

Pada hari Kamis telah diumumkan bahwa De Jong telah kembali mengikuti latihan bersama di Barcelona. Awalnya diperkirakan ia belum akan ikut serta dalam laga melawan Espanyol, namun ternyata ia memang akan bermain.

Pemain yang dididik oleh Ajax ini memainkan pertandingan terakhirnya pada bulan Februari, saat ia mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Levante. Setelah itu, ia mengalami cedera otot paha belakang.

Akibatnya, De Jong absen dalam sembilan pertandingan Barça selama masa pemulihan. Ia juga tidak ikut serta dalam skuad timnas Belanda selama periode jeda internasional terakhir.

De Jong telah memainkan 31 pertandingan resmi untuk klubnya musim ini, 26 di antaranya sebagai pemain inti. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, pemain berkaki kanan ini mencetak satu gol dan tujuh assist.

Barcelona masih beraksi di dua ajang. Di Liga Champions, mereka menghadapi tugas berat di leg kedua melawan Atlético, sementara di LaLiga, tim Catalan ini memimpin enam poin atas Real Madrid dengan delapan pertandingan tersisa.

Selisih tersebut dapat diperlebar menjadi sembilan poin jika Barcelona menang di kandang melawan rival Espanyol pada Sabtu malam. Pertandingan akan dimulai pukul 18.30.