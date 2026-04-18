FC Barcelona mengincar mantan pemain yang gagal di Eredivisie: 'Dia bisa beradaptasi dengan cepat'

FC Barcelona sedang mengincar Alexander Sørloth. Hal itu dilaporkan oleh Matteo Moretto atas nama Marca. Pemain asal Norwegia berusia 30 tahun dari Atlético Madrid ini dipandang sebagai calon pengganti Robert Lewandowski.

Menurut Moretto, Barcelona telah ‘menaruh perhatian pada Sørloth’. Hal ini berkaitan erat dengan ketidakpastian seputar masa depan Lewandowski.

Lewandowski masih memiliki kontrak hingga musim panas mendatang di Camp Nou. Pemain asal Polandia itu bisa memperpanjang kontraknya, tetapi ia harus menerima gaji yang lebih rendah. Selain itu, ia dikabarkan telah menerima tawaran menggiurkan dari luar Eropa.

Sørloth dipandang Barcelona sebagai alternatif yang baik untuk Lewandowski. Dari segi teknik, ia sebanding dengan Lewandowski dan menurut Moretto, ia dapat langsung beradaptasi dengan sistem pelatih Hansi Flick.

Namun, sangat dipertanyakan sejauh mana Atlético bersedia bekerja sama dalam transfer seorang pemain ke rival mereka, Barcelona. Sørloth masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di ibu kota Spanyol. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai pasarnya sebesar dua puluh juta euro.

Sørloth, yang telah 70 kali membela tim nasional Norwegia, bermain untuk Atlético sejak 2024. Hingga saat ini, ia telah mencetak 41 gol dan 3 assist dalam 100 pertandingan resmi untuk klub tersebut. Gol terbarunya dicetak oleh penyerang ini pada 8 April di perempat final Liga Champions, tepatnya melawan Barcelona.

Dari awal 2016 hingga pertengahan 2017, Sørloth terikat kontrak dengan FC Groningen. Namun, hal itu tidak berjalan sukses: dalam 43 pertandingan resmi, ia hanya mencetak 6 gol dan 4 assist.