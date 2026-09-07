FC Barcelona mengambil langkah tambahan untuk laga Liga Champions melawan Feyenoord. Klub Catalan itu ingin mencegah suporter Rotterdam menempati tribune kandang.

Suporter Feyenoord lebih sering membeli tiket satuan untuk tribune kandang, baik di Belanda maupun di luar negeri. Barca ingin mencegah fan Feyenoord yang datang ke laga itu berada di tengah suporter tuan rumah dengan mencantumkan nama pada semua tiket.

Steward kemudian akan memeriksa di gerbang masuk Camp Nou apakah suporter benar-benar menggunakan tiket yang tertera atas nama mereka sendiri. Selain itu, FC Barcelona juga ingin melakukan pemeriksaan saat pertandingan berlangsung untuk mencegah suporter Feyenoord tetap menempati tribune kandang.

Jatah suporter tandang sudah habis terjual dan Feyenoord akan mendapat dukungan 2.986 suporter di Barcelona. Semua nama sudah diketahui oleh klub dan otoritas Spanyol.

Stadion itu masih belum terjual habis. Salah satu alasannya adalah waktu kick-off yang lebih awal, yakni pukul 18.45, yang untuk ukuran Spanyol terbilang cukup dini. Hal itu membuka peluang bagi suporter Feyenoord untuk mendapatkan sisa tiket di tribune kandang, tetapi kini Barcelona mencoba meredamnya sejak awal.

FC Barcelona telah memperketat kebijakan untuk penonton tamu sejak 2022, setelah Eintracht Frankfurt datang ke kota Catalan itu dengan lebih dari 35.000 suporter. Hal itu memicu kericuhan di dalam dan sekitar stadion. Meski begitu, saat melawan Newcastle United pada musim lalu, masalah serupa kembali terjadi karena suporter Inggris berhasil mendapatkan tiket yang diperuntukkan bagi fan Barca.

Camp Nou saat ini sedang direnovasi dan berkapasitas 62.000 penonton. Ketika tingkat ketiga selesai, klub itu akan bisa menyambut 105.000 fan. Untuk duel melawan Feyenoord pada Rabu mendatang, Barcelona setidaknya memilih berjaga-jaga.