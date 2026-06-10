FC Barcelona mengambil keputusan yang tak terduga dan membatalkan kesepakatan tepat sebelum batas waktu

Marcus Rashford ternyata tidak akan bertahan di FC Barcelona, demikian dilaporkan Fabrizio Romano mengutip MARCA. Pemain asal Inggris itu akan kembali ke Manchester United.

Rashford bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman musim lalu. Klub Catalan tersebut telah menyepakati opsi pembelian sebesar 30 juta euro.

Klausul tersebut akan berakhir pada 15 Juni. Barça tidak akan menggunakan opsi tersebut, sehingga penyerang sayap kiri ini akan kembali ke Manchester United.

Namun, masih ada kemungkinan Rashford kembali bermain di Spotify Camp Nou musim depan. Barcelona ingin menyusun skema pinjaman baru atau membeli sang pemain dengan harga yang lebih rendah.

Kabarnya, Rashford tidak tertarik dengan kesempatan baru di Manchester United. Jika The Red Devils tidak mencapai kesepakatan dengan Barcelona, ia akan pindah ke klub lain.

Saat ini, Rashford sedang membela Inggris di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyerang ini akan membawa negaranya menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama.

Penyerang berusia 28 tahun ini tampil dalam 32 pertandingan LaLiga musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak delapan gol dan memberikan sembilan assist.



