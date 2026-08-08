FC Barcelona mendapat jawaban "tidak" dari Cristian Romero: pemain Argentina itu memberikan kata sepakat kepada klub lain

Atlético Madrid sedang melaju kencang untuk memenangkan persaingan mendapatkan Cristian Romero, lapor Marca. Menurut surat kabar Spanyol itu, FC Barcelona "dalam beberapa jam terakhir" telah melakukan upaya sia-sia untuk mengubah pikiran bek Argentina tersebut.

Bukan lagi soal apakah, melainkan klub mana yang akan dibela Romero setelah meninggalkan Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Meski masih terikat kontrak di London hingga 2029, Fabrizio Romano antara lain mengonfirmasi bahwa ia "seratus persen pasti" akan pergi.

Di Tottenham, mereka juga sudah lama tidak lagi beranggapan bahwa Romero akan bertahan, terbukti dari kedatangan mantan pemain Eredivisie Jan Paul van Hecke dan Marcos Senesi, yang direkrut masing-masing dari Brighton & Hove Albion dan AFC Bournemouth.

Selain Atlético, Inter juga sudah lama tertarik kepada Romero. Klub Italia itu ingin menambah lebih banyak pengalaman ke lini pertahanannya setelah kedatangan John Stones (Manchester City), meski mereka, seperti Barcelona, tampaknya harus gigit jari.

Marca menulis bahwa optimisme soal kedatangan Romero terus tumbuh di Madrid. Bek kanan berusia 28 tahun itu untuk kedua kalinya telah memberikan kata setujunya kepada Los Colchoneros, yang pada musim panas tahun lalu gagal merekrutnya karena kedua klub tidak mencapai kesepakatan.

Direktur Atlético Mateu Alemany juga terus menjalin kontak dengan Tottenham tahun ini, yang telah menolak tawaran pertama senilai 30 juta euro. Sementara itu, Romero menunggu transfernya dengan penuh ketidaksabaran, tulis Marca.

Perasaan positif di Atlético makin bertambah setelah "upaya-upaya gagal Barcelona untuk campur tangan dalam beberapa jam terakhir". "Baik Atlético maupun Romero sama-sama berpendapat bahwa transfer ini kali ini harus terwujud."

Jika transfer itu terwujud, Romero akan bekerja di bawah pelatih Diego Simeone. Skuadnya membutuhkan suntikan baru di sektor pertahanan menyusul kepergian Matteo Ruggeri (Aston Villa) dan Nahuel Molina (AS Roma) yang kian dekat.