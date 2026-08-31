FC Barcelona mencetak gol-gol indah dalam kemenangan dengan banyak gol dan merebut posisi puncak klasemen

FC Barcelona masih sempurna di LaLiga. Tim Catalan itu pada Senin malam juga memenangi laga ketiga mereka musim ini: duel yang sarat gol di kandang melawan Rayo Vallecano berakhir 5-2.

Rayo Vallecano, yang musim lalu masih mencapai final Conference League, secara mengejutkan unggul 0-1 pada Senin malam setelah dua belas menit. Pemain Belanda Jozhua Vertrouwd mengirim Álvaro García di sisi kiri. Pemain sayap kiri itu mengembalikan bola dan Sergio Camello melepaskan tembakan yang berbuah gol.

Namun setelah itu Barcelona membalikkan keadaan. Dalam kurun waktu kurang dari tiga menit, gol 1-1 dan 2-1 sama-sama tercipta. Raphinha lebih dulu mencetak gol setelah aksi yang apik, tak lama kemudian Lamine Yamal melepaskan tembakan indah ke sudut atas gawang usai sebuah gerakan cantik.

Sebelum jeda, Barcelona bahkan sempat terlihat akan membuat skor menjadi 3-1 lewat Jules Koundé. Namun, ia melihat golnya dianulir karena offside.

Pada babak kedua, Florian Lejeune dengan sial membelokkan umpan silang Anthony Gordon ke gawangnya sendiri, sehingga skor akhirnya menjadi 3-1. Namun lewat Camello, yang membuat skor 3-2 dengan menyundul masuk sepak pojok, laga kembali menegangkan.

Setelah backheel apik dari Gordon, Raphinha mengakhiri seluruh harapan Rayo Vallecano dengan tembakan keras: 4-2. Yamal menentukan skor akhir menjadi 5-2 lewat tembakan terarah dari tepi kotak penalti.

Berkat hasil itu, Barcelona memimpin klasemen LaLiga dengan sembilan poin dari tiga laga. Real Madrid juga punya sembilan poin, sebagai satu-satunya klub lain, tetapi tim Madrid itu memiliki selisih gol yang lebih buruk. Rayo Vallecano memiliki satu poin dan untuk sementara berada di posisi ke-18.