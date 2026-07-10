FC Barcelona dan Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Karim Adeyemi, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Penyerang asal Jerman tersebut akan didatangkan dari Bundesliga dengan biaya 22 juta euro ditambah 7 juta euro dalam bentuk bonus potensial. Florian Plettenberg dari Sky Sport memperkirakan angkanya sebesar 22+9, dan melaporkan bahwa Dortmund telah menyepakati persentase bagi hasil penjualan sebesar 35 persen.

Dalam beberapa hari terakhir, minat Barcelona berkembang pesat, dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk meyakinkan Adeyemi agar pindah ke kota pesisir di Catalonia tersebut.

Adeyemi akan menandatangani kontrak lima tahun di Spotify Camp Nou, di mana menurut Sky Italia ia akan menerima gaji bersih sekitar enam juta euro per musim.

Dortmund jelas tidak memiliki posisi tawar yang kuat selama negosiasi. Adeyemi menolak memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2027 dan menyatakan keinginannya untuk hengkang.

Awalnya, Dortmund menuntut biaya transfer sebesar empat puluh juta euro, yang tidak realistis. Romano melaporkan pada hari Kamis bahwa Barça tidak akan pernah membayar jumlah tersebut, mengingat mereka sebenarnya bisa melakukan negosiasi dalam enam bulan ke depan untuk transfer gratis pada tahun depan.

Tawaran awal Barcelona sebesar dua puluh juta euro ditolak, sehingga kedua belah pihak harus saling berkompromi. Dengan jumlah tetap sebesar 22 juta euro ditambah 7 hingga 9 juta euro dalam bentuk bonus potensial—tergantung pada jumlah penampilan dan gelar juara—serta persentase penjualan kembali yang sangat besar, kesepakatan tersebut kini telah tercapai.

Adeyemi (24) berkembang menjadi bintang Bundesliga sejati di Dortmund setelah bergabung dari Red Bull Salzburg pada tahun 2022. Pemain sayap kanan ini, yang secara mengejutkan tidak dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia oleh Julian Nagelsmann, mencetak 36 gol dan memberikan 25 assist dalam 146 pertandingan untuk Die Schwarzgelben.