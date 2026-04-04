FC Barcelona menang dalam laga seru saat bertandang ke markas Atlético dan kini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara

FC Barcelona memiliki peluang terbaik untuk menjadi juara Spanyol musim ini. Setelah Real Madrid kalah 2-1 dari RCD Mallorca pada Sabtu pagi, tim asuhan Hansi Flick justru berhasil menang dengan skor yang sama atas Atlético Madrid pada malam harinya. Berkat kemenangan ini, Barça kini unggul tujuh poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid.

Di babak pertama, Barcelona lebih dominan. Fermin Lopez dan Lamine Yamal mendapat peluang emas di dalam kotak penalti dalam 15 menit pertama, namun keduanya gagal mencetak gol. Di sisi lain, Joan Garcia harus melakukan penyelamatan atas upaya Antoine Griezmann.

Pada menit ke-35, Yamal mendapat peluang untuk membuka skor. Bakat muda andalan Barça itu melengkungkan bola ke arah gawang, namun tendangannya membentur tiang dan melebar.

Lima menit sebelum babak pertama berakhir, pertandingan benar-benar memanas di Madrid. Mantan pemain Barça, Clément Lenglet, mengirim umpan panjang dari belakang kepada Giuliano Simeone, yang mengontrol bola dan melepaskan tendangan keras ke gawang: 1-0.

Tiga menit kemudian, tim asuhan Hansi Flick kembali menyamakan kedudukan. Dani Olmo mengoper bola kepada Marcus Rashford di kotak penalti, yang dengan tenang melesakkan bola ke bawah kiper menggunakan kaki kirinya yang kurang dominan: 1-1.

Di masa injury time babak pertama, Atlético harus bermain dengan sepuluh orang. Bek kiri Nicolas Gonzalez mendapat kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Setelah intervensi VAR, kartu kuning kedua itu diubah menjadi kartu merah langsung.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Barcelona sepertinya juga akan bermain dengan sepuluh orang. Gerard Martin terus menerobos setelah menerima umpan dan menabrak kaki lawannya dengan keras. Namun, setelah intervensi VAR, kartu tersebut diubah menjadi kartu kuning, sehingga Barcelona lolos dari hukuman yang lebih berat.

Setelah Barcelona menciptakan sejumlah peluang, baru pada menit ke-88 tim asal Catalonia itu berhasil unggul. Robert Lewandowski secara tak sengaja terkena bola setelah Juan Musso melakukan penyelamatan, dan dengan heran ia melihat bola melesat ke gawang: 1-2.