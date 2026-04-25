FC Barcelona memanfaatkan sepenuhnya kekalahan Real Madrid dan sudah bisa mencium aroma gelar juara liga

FC Barcelona tidak melakukan kesalahan dalam perebutan gelar LaLiga pada Sabtu lalu. Pemuncak klasemen ini menang telak 0-2 atas Getafe dan kini unggul sebelas poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, yang kehilangan poin berharga saat bertandang ke markas Real Betis pada Jumat lalu: 1-1. Dengan lima pertandingan tersisa di Spanyol, gelar juara liga tampaknya hanya tinggal menunggu waktu bagi Barcelona.

Lamine Yamal mengalami cedera pada Rabu dan harus absen hingga akhir musim. Peluang besar pertama tercipta setelah lebih dari setengah jam, ketika Roony Bardghji, yang menggantikan Yamal di sayap kanan, melepaskan tembakan yang melebar tipis setelah aksi apik.

Gol 0-1 untuk Barcelona akhirnya tercipta di menit-menit akhir babak pertama. Fermín López mengarahkan bola ke pojok kanan bawah gawang, disambut sorak-sorai sang winger kiri dan rekan-rekannya. Pertandingan pun langsung memasuki jeda di Coliseum Alfonso Pérez milik Getafe.

Barcelona langsung memburu gol kedua di awal babak kedua. Hansi Flick memutuskan untuk menambah kedalaman skuad, dengan Frenkie de Jong menggantikan Gavi setelah satu jam pertandingan.

Marcus Rashford menunjukkan kemampuannya 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Pemain asal Inggris itu mencetak gol 0-2 setelah melakukan aksi individu yang apik. Dengan demikian, kemenangan sudah di tangan Barcelona, yang sesekali bermain apik dan sebenarnya tidak mengalami kesulitan melawan Getafe.

Getafe masih menunjukkan perlawanan di menit-menit akhir, dengan Martin Satriano yang sundulannya melebar tipis. Hal itu tak membuat Barcelona kebingungan, dan tim asuhan Flick melangkah besar menuju gelar juara Spanyol berkat kemenangan ini.

Gelaran juara bisa diraih minggu depan, jika Barcelona menang saat bertandang ke Osasuna. Real Madrid harus kehilangan poin sehari kemudian saat menghadapi Espanyol. Skenario lain terjadi seminggu kemudian, saat Barcelona menjamu Real Madrid.