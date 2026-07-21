Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh sejumlah media, klub tersebut meminjam Mikayil Faye dari klub Ligue 1 Prancis, Stade Rennes. Pemeriksaan medis rencananya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

Bek ini bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kiri, sehingga Nürnberg dan pelatih Miroslav Klose bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Beberapa pemain bertahan telah meninggalkan klub Divisi Dua tersebut pada musim panas lalu.

Meskipun Faye baru berusia 22 tahun, pemain asal Senegal ini sudah memiliki karier yang cukup dinamis. Pada tahun 2024, ia pindah dari FC Barcelona ke Stade Rennes dengan biaya transfer sebesar 10,3 juta euro. Betapa besar bakatnya terlihat dari fakta bahwa, menurut laporan, klub asal Katalonia tersebut dilaporkan telah mengamankan opsi pembelian kembali sebesar 25 juta euro saat menuntaskan kesepakatan tersebut. Selain itu, mereka juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan sebesar 30 persen.

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Pemain baru 1. FC Nürnberg: Faye belum mampu meyakinkan

Namun, sejauh ini Faye belum mampu memenuhi ekspektasi, sehingga kepindahannya ke 2. Bundesliga sebenarnya bukanlah kejutan besar jika ditelaah lebih dalam. Setelah musim perdananya yang mengecewakan di Rennes dengan waktu bermain yang sangat minim, ia dipinjamkan ke Cremonese di Serie A selama satu musim pada musim lalu. Namun, di sana ia hanya tampil dalam delapan pertandingan. Barca telah mendatangkan pemain yang pernah sekali membela timnas Senegal ini pada tahun 2023 seharga 1,5 juta euro dari NK Kustosija di Kroasia dan awalnya menempatkannya di akademi muda terkenal (La Masia).

Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg, 0,6 juta euro), Xaver Kiefersauer (1860 München II, 75.000 euro), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos Piraeus, tanpa biaya transfer), Sigurd Haugen (1860 München, tanpa biaya transfer), Fynn Otto (SC Verl, tanpa biaya transfer), Giannis Masouras (Omonia Nikosia, tanpa biaya transfer), dan Can Moustfa (Energie Cottbus, biaya transfer tidak diketahui), FCN telah memperkuat skuadnya dengan sejumlah pemain untuk musim yang akan datang.