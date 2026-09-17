FC Barcelona telah menolak tawaran dari bank digital Revolut, lapor 3Cat mengikuti Catalunya Ràdio. Klub itu sudah cukup lama mencari bank baru untuk diajak bekerja sama, tetapi menolak Revolut karena Luis Figo adalah wajah perusahaan tersebut.

Barcelona selama empat dekade terikat dengan CaixaBank. Kerja sama itu berakhir pada 2025, setelah muncul friksi antara para petinggi Barcelona dan CaixaBank.

Barcelona menilai kompensasi tahunan sebesar enam juta euro terlalu rendah, sementara CaixaBank setelah merger dengan Bankia mulai meninjau pengeluaran sponsor dengan lebih kritis dan tidak mau begitu saja mengikuti tuntutan Barcelona.

Ketegangan juga muncul karena beberapa petinggi Barcelona berinvestasi dalam proyek eksternal di Camp Nou melalui direktur CaixaBank. Proyek itu berakhir gagal dan para petinggi Barcelona menuntut kompensasi finansial dari CaixaBank, yang sangat merusak hubungan kedua pihak.

Karena itu, kedua pihak membiarkan kontrak tersebut berakhir tahun lalu dan Barcelona kini mencari pengganti CaixaBank, meski negosiasi antara kedua pihak tidak pernah sepenuhnya berhenti. Namun, klub juga aktif berdiskusi dengan pihak-pihak eksternal.

Negosiasi juga sempat dilakukan dengan Revolut. Namun, kesepakatan tidak pernah tercapai. Barcelona menolak bank tersebut bukan karena alasan finansial, melainkan alasan sentimental. Luis Figo adalah wajah kampanye terbaru bank itu dan dalam iklan-iklannya bahkan menyinggung transfernya yang sangat sensitif pada 2000.

Pada tahun itu, Figo memilih meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan rival abadi Real Madrid, tempat Florentino Pérez saat itu baru saja memenangi pemilu dan menepati janjinya dengan membawa pemain Portugal itu ke Santiago Bernabéu. Sejak saat itu, Figo menjadi persona non grata di Barcelona dan sekitarnya.

Figo antara lain tampil di papan reklame raksasa dengan slogan: "Pilih uang Anda." Itu merupakan rujukan langsung pada kritik besar-besaran yang ia terima dari fans Barcelona setelah transfernya, yang antara lain menyebutnya sebagai 'tentara bayaran'. Semua itu lebih dari cukup menjadi alasan bagi klub untuk tidak bekerja sama dengan Revolut.



